حالة وفاة و 16 إصابة جديدة بكورونا في غزة

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة، ظهر الأربعاء، تسجيل حالة وفاة و16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأفادت الوزارة، بوفاة المواطن رباح لبد 61 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا وقد كانت حالته حرجة وتحت التنفس الصناعي، وتوفى أثناء نقله من مستشفى الاندونيسي إلى مستشفى غزة الأوروبي.

وذكرت أن الإصابات الجديدة جاءت على النحو التالي: 6 إصابات بالمستشفى الإندونيسي شمال القطاع، وإصابتين بمستشفى الرنتيسي، وإصابة ممرض بمجمع الشفاء الطبي، وإصابة لفتاة عشرينية من حي التفاح بمدينة غزة ظهرت عليها أعراض وتواصلت على الرقم المجاني للوزارة، و6 إصابات من مخيم المغازي لمخالطين للإصابات السابقة.

وأكدت أنه يجري إتخاذ إجراءات العزل والتقصي.