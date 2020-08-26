وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي: اختطاف الاحتلال للنائب عطون مخالفة للقانون الدولي وكالة الرأي الفلسطينية المرور بغزة: يمنع تحريك أي مركبة على الطريق وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تواصل جولاتها للتأكد من الالتزام بقرارات الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحرر 33 محضر ضبط لتجار رفعوا الأسعار وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و9 إصابات جديدة بكورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يدعو الدول الصديقة لدعم القطاع الصحي بغزة لمواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية "ضهير": الطواقم الصحية تواصل عملها للسيطرة على الوضع الوبائي في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تتابع أسعار السلع والبضائع في ظل حظر التجوال وكالة الرأي الفلسطينية 5 إصابات مؤكدة بين الأسرى في سجن "عوفر" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: لجنة الطوارئ تدعو المواطنين لترشيد استهلاك المياه
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

حالة وفاة و9 إصابات جديدة بكورونا في غزة

26 آب / أغسطس 2020 12:11

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة، ظهر الأربعاء، تسجيل حالة وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأفادت الوزارة، بوفاة المواطن رباح لبد 61 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا وقد كانت حالته حرجة وتحت التنفس الصناعي، وتوفى أثناء نقله من مستشفى الاندونيسي إلى مستشفى غزة الأوروبي.

وذكرت أن الإصابات الجديدة جاءت على النحو التالي: إصابتان بالمستشفى الإندونيسي شمال القطاع إحداها في العناية المركزة وتحت التنفس الصناعي، وإصابة لفتاة عشرينية من حي التفاح بمدينة غزة ظهرت عليها أعراض وتواصلت على الرقم المجاني للوزارة، و6 إصابات من مخيم المغازي لمخالطين للإصابات السابقة.

وذكرت أنه يجري إتخاذ إجراءات العزل والتقصي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟