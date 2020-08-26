لجنة طوارئ بلدية النصيرات تتابع تقديم خدماتها للجمهور

الوسطى- الرأي

أكدت لجنة الطوارئ في بلدية النصيرات على استمرار انعقاد لجنة الطوارئ لليوم الثاني على التوالي برئاسة أ. إياد مغاري لمتابعة تقديم الخدمات للجمهور، والحرص على الاستجابة لكافة شكاوى المواطنين المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة وتعقيم الأماكن العامة وتوجيه وتوعية الناس بضرورة اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة للحفاظ على أنفسهم ونظافة البيئة المحيطة بهم.

كما قام رئيس البلدية بمتابعة أعمال طواقم بلدية النصيرات الميدانية، التي تهدف من خلالها إلى الحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين.

كما تواصل طواقم بلدية النصيرات أعمالها في رش وتعقيم الشوارع الرئيسية والمفترقات والأماكن العامة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة جائحة كورونا والحد من انتشارها، بالإضافة إلى أعمالها الدائمة في الحفاظ على الصحة العامة والوضع البيئي في النصيرات.