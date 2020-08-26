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لجنة طوارئ بلدية النصيرات تتابع تقديم خدماتها للجمهور

26 آب / أغسطس 2020 01:55

لجنة طوارئ بلدية النصيرات تتابع تقديم خدماتها للجمهور
لجنة طوارئ بلدية النصيرات تتابع تقديم خدماتها للجمهور

الوسطى- الرأي

أكدت  لجنة الطوارئ في بلدية النصيرات على  استمرار انعقاد لجنة الطوارئ  لليوم الثاني على التوالي برئاسة أ. إياد مغاري لمتابعة تقديم الخدمات للجمهور، والحرص على الاستجابة لكافة شكاوى المواطنين المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة وتعقيم الأماكن العامة وتوجيه وتوعية الناس بضرورة اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة للحفاظ على أنفسهم ونظافة البيئة المحيطة بهم.

كما قام رئيس البلدية بمتابعة أعمال طواقم بلدية النصيرات الميدانية، التي تهدف من خلالها إلى الحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين.

كما تواصل طواقم بلدية النصيرات أعمالها في رش وتعقيم الشوارع الرئيسية والمفترقات والأماكن العامة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة جائحة كورونا والحد من انتشارها، بالإضافة إلى أعمالها الدائمة في الحفاظ على الصحة العامة والوضع البيئي في النصيرات.

لجنة طوارئ بلدية النصيرات تتابع تقديم خدماتها للجمهور 118310013_3540987162598179_3415864625281789887_o 118401212_3540987135931515_7211318797307059466_o 118516678_3540987589264803_3306640600529631113_o
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