بلدية غزة والزراعة تفتتحان سوق الخان للخضار لتجار الجملة

افتتحت بلدية غزة بالتنسيق مع وزارة الزراعة سوق الخان للخضار لتجار الجملة في شارع 10 جنوب المدينة بدلاً من السوق في منطقة فراس ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمان توصيل الخضار للمواطنين ضمن إجراءات صحية ووقائية .
وأفادت البلدية أنه تم صباح اليوم الأربعاء تنظيف السوق وتعقيمه وتسليمه للمتلزم ( شركة هاني عطاالله ) الذي سيدير السوق وفق الإجراءات الصحية المتبعة والمعمول من بها قبل وزارة الصحة .
وبينت البلدية أنه وفقاً للألية المتفق عليها مع المتلزم بالتنسيق مع والزراعة سيتم تعقيم الخضار الداخل للسوق وتغليفه بأوزان محددة وتوزيعه على 56 نقطة بيع في جميع أنحاء المدينة (أسماء نقاط بيع الخضار مرفقة في الصور ) .
وأوضحت أنه سيتم أيضاً تعقيم السيارات والعاملين في السوق ضمن إجراءات السلامة والوقاية من الفيروس .
وأكدت البلدية أنه تم نقل سوق الخان للسوق الجديد في شارع 10 لضمان توفير إجراءات السلامة وبعده نسبياً عن الاكتظاظ السكاني، وسهولة وصول تجار الخضار للمكان .