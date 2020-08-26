التعليم تصدر تنويهاً مهماً بخصوص المنح الدراسية في مصر والمغرب

غزة- الرأي

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، تنويهاً مهما بخصوص المنح الدراسية في مصر والمغرب.

وأوضحت الوزارة أنه بخصوص المنح الدراسية في مصر للدراسات العليا خاص بطلبة غزة، فقد تقرر تمديد منحة مصر لطلبة غزة فقط حتى نهاية دوام غداً الخميس فقط الموافق 27/8/2020 وعلى كل طالب يريد التقدم للمنحة تقديم الطلب الكترونياً عبر موقع الوزارة ومن ثم إرسال رسالة يؤكد فيها تقديمه للمنحة على البريد الالكتروني التالي:

info.scholar@mohe.pna.ps

مع الالتزام بتقديم جميع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في أول يوم دوام بعد انتهاء الإغلاق مباشرة .

وفيما يتعلق بالطلبة المرشحين لمنح المغرب من غزة فدعت الوزارة على كل طالب تم ترشيحه لمنح المغرب سواء لدرجة البكالوريوس أو التكوين المهني من غزة إرسال رسالة عبر البريد الالكتروني التالي :

info.scholar@mohe.pna.ps

يؤكد فيها التزامه للمنحة أو الاعتذار عنها مع التأكيد باستكمال جميع الإجراءات الخاصة بالترشيح في أول يوم دوام بعد انتهاء الإغلاق مباشرة من خلال مراجعة دائرة المنح بمقر وزارة التعليم بغزة.