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لقاح إيراني مضاد لكوفيد-19 يجتاز مرحلة الاختبار على الحيوانات

27 آب / أغسطس 2020 08:00

لقاح إيراني مضاد لكوفيد-19 يجتاز مرحلة الاختبار على الحيوانات
لقاح إيراني مضاد لكوفيد-19 يجتاز مرحلة الاختبار على الحيوانات

 أعلن وزير الجهاد الزراعي، كاظم خاوازي، عن إجتياز لقاح إيراني مضاد لكوفيد-19 من إنتاج معهد رازي لبحوث الأمصال والتطعيمات، مرحلة الاختبار على الحيوانات وإعداده لدخول المرحلة الأولى من الإختبار السريري (clinical trail)، معربا عن أمله في تنفيذ هذه المرحلة بنجاح والتوصل الى إنتاج اللقاح المضاد لكورونا في البلاد.

وعلى هامش زيارته التفقدية لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم السبت، أشار خاوازي إلى أن معهد رازي لبحوث الأمصال والتطعيمات هو أكبر مؤسسة لإنتاج اللقاحات في البلاد، تم تأسيسه قبل نحو 95 عاما.

وتابع: قام زملاؤنا تحت الإشراف المباشر من وزارة الصحة بإجراء بحوث مكثفة وواسعة النطاق للتوصل الى هذا اللقاح الذي اجتاز جميع مراحل الإختبار على الحيوانات بنجاح ويعمل زملاؤنا حاليا على إعداد المستندات الخاصة بذلك لتقديمها الى وزارة الصحة والحصول على إذن لبدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح.

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