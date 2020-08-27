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تقنية جديدة تسرع من فتح المواقع الإلكترونية على "جوجل كروم"

27 آب / أغسطس 2020 08:20

تقنية جديدة تسرع من فتح المواقع الإلكترونية على "جوجل كروم"
تقنية جديدة تسرع من فتح المواقع الإلكترونية على


كشفت تقارير صحفية عالمية أن متصفح الإنترنت "جوجل كروم" بدأ اعتماد تقنية جديدة يمكنها تسريع فتح المواقع الإلكترونية بصورة كبيرة جدا، وأشار التقرير المنشور عبر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص إلى أن "كروم" سيصبح بعد تفعيل تلك التقنية بصورة أسرع بنسبة تصل إلى 10% تقريبا، إذ يقدم "جوجل كروم" تلك الميزة التنظيمية، التي يمكنها تجميع علامات التبويب بصورة أكثر سرعة وتنظيما.
 
ويمكن لمستخدمي "جوجل كروم" بتلك الأداة تجميع علامات التبويب في نوافذ سطح المكتب الخاصة بهم، في مجموعات قابلة للتخصيص، يمكن تسميتها بالأسماء والألوان، بحيث يمكنه سحبها وإفلاتها بسهولة شديدة.
 
وستكون تلك الميزة متاحة عبر نسخة "كروم" على أجهزة "كروم بوك" بصورة تجريبية، على أن يتم توفيرها لباقي أنظمة التشغيل، وبينما كشفت أحدث احصاءات لسوق متصفحات الإنترنت، تفوق وهيمنة متصفح جوجل كروم بنسبة كبيرة عن المنافسين، حيث جاء في المركز الثاني بعد كروم، متصفح مايكروسوفت إيدج وفي المركز الثالث متصفح موزيلا فايرفوكس، وذلك بحسب موقع gizmochina الصينى.
 
وفيما يتعلق بالنسبة المئوية لانتشار المتصفحات، فقد حصل كروم على نسبة انتشار بلغت حوالى 70%، فيما مثلت نسبة متصفح إيدج من السوق حوالى 10% بعد العودة الجيدة التي حققها في الشهور الأخيرة وكسب ثقة الجمهور من جديد، بينما جاء متصفح فايرفوكس بسيطرة بلغت 7.2% حتى نهاية مايو الماضي.
 

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