رونالدينيو يغادر البارغواي بعد خمسة أشهر من اعتقاله

غادر نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو البارغواي على متن طائرة خاصة الثلاثاء متوجها الى ريو دي جانيرو وفقا لما اظهرته لقطات تلفزيونية بعد يوم واحد من اطلاق سراحه في قضية دخول البلاد بجوار سفر مزور ادت إلى احتجازه لأكثر من خمسة أشهر.

وأظهرت اللقطات ان طائرة من طراز "سيسنا سى 750" اقلعت حوالي الساعة 12:45 بالتوقيت المحلي (16:45 بتوقيت غرينتش).

وتجمع في وقت سابق، خارج مكان اقامة رونالدينيو، في وسط أسونسيون، عشرات المشجعين حول السيارة الفاخرة للنجم السابق وهم يصرخون "رونالدينيو نحبك" و"رونالدينيو لا ترحل"، قبل انتقاله إلى المطار.

وكان القاضي غوستافو أماريا امر باطلاق سراح رونالينيو (40 عاما) وشقيقه روبرتو دي اسيس موريرا الذي وجهت اليه التهمة نفسها.

وكان الشقيقان احتجزا في السادس من آذار الماضي في اطار هذه القضية.

وقال القاضي "رونالدينيو حر في السفر الى اي بلد يحلو له في العالم، لكن يتعين عليه الابلاغ في حال قام بتغيير مركزه اقامته الدائم".

واضاف "من الان وصاعدا، لا تخضع حرية رونالدينيو لاي قيود باستثناء دفع تعويضات الاضرار الاجتماعية" وطلب من النجم البرازيلي دفع غرامة قدرها 90 الف دولار في هذا الصدد.

ووصل رونالدينيو لاعب باريس سان جرمان الفرنسي وميلان الايطالي السابق (50 عاما) وشقيقه الى اسونسيون في الرابع من آذار قادمين من البرازيل واحضرا جوازي سفرهما لشرطة الهجرة التي لم تلاحظ على الفور أي مشكلة في الوثائق.

بعد ساعات، عندما تم التنبه لموضوع التزوير، داهمت الشرطة الفندق الذي يقيم فيه اللاعب المتوّج بلقب الكرة الذهبية عام 2005 حيث يروّج لكتاب وحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تهتم بالأطفال المحرومين، وعثرت على جوازي السفر المزورين.

وتوسّع التحقيق منذ ذلك الحين ليشمل قضية احتمال تبييض أموال.

بعد نحو شهر خلف القضبان، انتقل رونالدينيو وشقيقه، في السابع من نيسان إلى فندق بالماغورا المعاد تأهيله أخيرا عام 2019، والواقع في مبنى مشيّد مطلع القرن العشرين في أسونسيون، بعد دفع كفالة مالية مقدرة بحوالي 1,6 مليون دولار أميركي.

وتم القبض على 18 شخصا على صلة بالقضية، معظمهم من مسؤولين في قسم الهجرة أو ضباط الشرطة.

ويعد رونالدينيو من ابرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد احرز تقريبا كل الألقاب المتاحة له من كأس عالم 2002، كوبا أميركا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الاسباني والايطالي، والكرة الذهبية.