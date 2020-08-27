اتحاد الكرة يختتم دورة الحكام الدولية والمدربين للمستوى الرابع

اختتم اتحاد الكرة يوم الاثنين الماضي، دورة الحكام الدولية Online للكرة الشاطئية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة FIFA بمشاركة، بإشراف الدولي الفرنسي الأخضر بن شعبان مسؤول التطوير الفني لحكام آسيا وإفريقيا.

كما احتفل اتحاد الكرة بتخريج دورة المدربين للمستوى الرابع على صالة نادي الجزيرة، بحضور إبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد، بمشاركة 28 مدرباً، وإشراف المحاضر محمد أبو عيطة، وقد جرت المحاضرات العملية على ملعب اليرموك البلدي، والنظرية في نادي الجزيرة. وذكر أبو سليم أن الدورة تأتي تتويجاً لجهود الاتحاد على مستوى إقامة الدورات التدريبية للفئات المختلفة، وقدم الشكر لنادي الجزيرة على استضافته، التي تعكس العلاقة المتينة بين الاتحاد واتحاد الكرة في الأندية. من جهته أشاد المحاضر محمد أبو عيطة بالتزام المشاركين، ومشاركتهم الفاعلة في المحاضرات النظرية والعملية، وودعا إلى أهمية نقل خبراتهم والمعلومات التي حصلوا عليها للفرق الرياضية واللاعبين.

وفي الختام وزع الاتحاد شهادات المشاركة على المدربين الذين شاركوا في الدورة التدريبية.