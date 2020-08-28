وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على فوائد ماء الأرز لإنقاص الوزن والصحة وكالة الرأي الفلسطينية أشياء تجعل مناعتك ضعيفة وطرق لتقويتها لمواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية تاكسى طائر يعمل بالكهرباء قادر على نقل 4 ركاب بدون انبعاثات وكالة الرأي الفلسطينية 4 مزايا جديدة قادمة لـZoom لتسهيل التعلم عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية قريبا.. إنشاء أجهزة الكمبيوتر تحت الأرض لهذه الأسباب وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة عرض جريزمان على أتلتيكو مدريد مقابل جواو فيليكس وكالة الرأي الفلسطينية أتلتيكو مدريد يضحى بـ 3 لاعبين لضم لاكازيت فى الميركاتو الصيفى وكالة الرأي الفلسطينية إيسيان يدمر أرسنال بقذيفة نارية فى الدوري الإنجليزي وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية الطقس : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

طائرات الاحتلال تستهدف موقعًا للمقاومة جنوب مدينة غزة

28 آب / أغسطس 2020 07:20

1
1

قصفت طائرات الاحتلال صباح اليوم الجمعة  بصاروخى استطلاع موقعًا للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة  ما ادى لالحاق اضرار ماديه  فى المكان المستهدف .

هذا وقد قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، موقعًا عسكريًا يتبع للمقاومة الفلسطينية شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وافاد مراسلنا أن الطائرات هاجمت على ثلاثة مراحل موقع الخليل التابع للمقاومة شرق حي التفاح، ما تسبب بنشوب حريق بداخله وحدوث أضرار مادية كبيرة، فيما لم تسجل أي إصابات.

وهاجمت المدفعية الإسرائيلية نقطة رصد للمقاومة إلى الشرق من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال، نقطة عسكرية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزةحيث  لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين خلال الإستهدافين شرق غزة ورفح.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟