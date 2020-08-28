طائرات الاحتلال تستهدف موقعًا للمقاومة جنوب مدينة غزة

قصفت طائرات الاحتلال صباح اليوم الجمعة بصاروخى استطلاع موقعًا للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة ما ادى لالحاق اضرار ماديه فى المكان المستهدف .

هذا وقد قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، موقعًا عسكريًا يتبع للمقاومة الفلسطينية شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وافاد مراسلنا أن الطائرات هاجمت على ثلاثة مراحل موقع الخليل التابع للمقاومة شرق حي التفاح، ما تسبب بنشوب حريق بداخله وحدوث أضرار مادية كبيرة، فيما لم تسجل أي إصابات.

وهاجمت المدفعية الإسرائيلية نقطة رصد للمقاومة إلى الشرق من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال، نقطة عسكرية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزةحيث لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين خلال الإستهدافين شرق غزة ورفح.