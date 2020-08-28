إيسيان يدمر أرسنال بقذيفة نارية فى الدوري الإنجليزي

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الغاني السابق مايكل إيسيان واحدًا من أفضل أهدافه مع فريقه تشيلسي الإنجليزي، عندما هز شباك أرسنال في ديربى لندن بهدف صاروخى لا ينسى.

ومرر فرانك لامبارد الكرة إلى مايكل إيسيان خارج منطقة الجزاء ليسددها النجم الغانى قذيفة صاروخية على بعد أكثر من 30 متر لتسكن شباك ينز ليمان حارس أرسنال معلنا هدف التعادل في الدقيقة 84 من المباراة التي أقيمت في ديسمبر من عام 2006 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".