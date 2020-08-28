أتلتيكو مدريد يضحى بـ 3 لاعبين لضم لاكازيت فى الميركاتو الصيفى

يكثف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، محاولاته لضم مهاجم بارز لدعم الجانب الأمامى للروخى بلانكوس فى الموسم الجديد 2020/2021، وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن إدارة أتلتيكو مدريد تتمسك بضم ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال هذا الصيف، فى ظل تذبذب مستوى الثنائى ألفارو موراتا ودييجو كوستا، بالإضافة إلى جواو فيليكس الذى لم يستطيع حل المشاكل الهجومية للأتليتي كما يريد دييجو سيميوني.

أضافت الصحيفة، إن إدارة أتلتيكو مدريد على استعداد للتضحية بثلاثة لاعبين في صفوف الفريق، وإدخال أحدهم في الصفقة، وهم أنخيل كوريا، وتوماس ليمار، إضافة إلى فيتولو

تابعت، إن أرسنال الإنجليزي لا يريد ضم أي لاعب من هؤلاء الثلاثة لاعبين، وإنما يركز فقط على التعاقد مع توماس بارتي، نجم وسط ميدان الروخي بلانكوس والذي يعد الهدف الرئيسي للجانرز هذا الصيف.

وعانى ألكسندر لاكازيت مع آرسنال الإنجليزي خلال الموسم المنتهي، حيث جلس على مقاعد البدلاء في الكثير من الأحيان لصالح الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم الجانرز.