برشلونة عرض جريزمان على أتلتيكو مدريد مقابل جواو فيليكس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، عن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم فريق برشلونة، بعد قيام مسئولى البارسا، بعرضه على ناديه السابق أتلتيكو مدريد، فى صفقة تبادلية، مقابل الحصول على خدمات النجم البرتغالى الشاب جواو فيليكس، ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة، قامت بعرض النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، على أتلتيكو مدريد، فى صفقة تبادلية، مقابل ضم البرتغالى الشاب جواو فيليكس، وذلك قبل النتيجة الكارثية التى تلقاها البارسا، على يد فريق باييرن ميونخ الألماني، بنتيجة 8 – 2، فى ربع نهائي دورى أبطال أوروبا.

وكان برشلونة، قد ضم النجم الفرنسي، الصيف الماضى، ققادما من صفوف الروخى بلانكوس، فى صفقة بلغت قيمتها 120 مليون يورو، قبل أن ينجح أتلتيكو مدريد، فى تعويض رحيل جريزمان، بضم فيليكس، من بنفيكا البرتغالى، مقابل 126 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائى فى عقده.



وفى نفس السياق، أكد إيريك أولهاتس، الوكيل السابق للفرنسى أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، أن خطط نجم الديوك تغيرت في الفترة الأخيرة بعد إعلان النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالونى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال أولهاتس في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الكتالونية "قبل هذه الكارثة ضد بايرن الهزيمة 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كان لدى جريزمان رغبة واحدة فقط هى الرحيل".

أضاف وكيل جريزمان السابق "تغير كل شيء مخطط له مع التراكم المذهل للأحداث في الأيام الأخيرة، ولذلك سيمنح نفسه فرصة أخرى في برشلونة".

وتابع أولهاتس قائلا "لقد شعر أنه لم يدخل في خطط برشلونة، وأنه لا يستطيع الاستمرار على هذا النحو"، مضيفا "كان يدرس هذا المسار بجدية، في وقت لاحق حدث ما نعرفه.. محادثته مع كومان جعلته يشعر بالراحة، أدرجه ضمن خططه وأخبره أنه يعتبره لاعبا مهما للمستقبل".