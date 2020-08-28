في ظل كورنا.. الشائعات حرب باردة تفتك بالمجتمع (تقرير)

غزة- الرأي

تعج مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار وشائعات لا أساس لها من الصحة وليست من مصادرها الرسمية مما يدلل عن أن هناك استهتاراً وعدم تحمل للمسئولية الاجتماعية عند نشر هذه الأخبار.

إن انتشار الشائعات في ظل الأزمات، والكوارث، وانتشار الأوبئة والأمراض كما هو الحال في الآونة التي يمر بها قطاع غزة من انتشار للفايروس داخل القطاع أصبح ملحة إلى مصدر آمن للمعلومات، وهذا يتطلب توفير منصات إعلامية رسمية يتم الاعلان عنها للمواطنين.

كما أن للإعلاميين والصحفيين والنشطاء تأثير كبير في نقل المعلومات لذا وجب متابعتهم والتأكيد عليهم بأن ينقلوا المعلومة والخبر من مصادره الرسمي والجهة الرسمية المخولة لذلك.

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف حذر في تصريحات سابقة، نشطاء مواقع الاجتماعي من نشر شائعات حول فيروس كورونا، الذي يُثير مخاوف الناس، مشدّدًا على ان من يخالف قواعد النشر سيقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

متابعة الشائعات

مدير عام الشرطة الفلسطينية بغزة، اللواء "محمود صلاح" " قال إن قيادة الشرطة لن تسمح لأي شخص لاستغلال الظروف في قطاع غزة وعدم نشر أي معلومة غير صادرة عن جهة رسمية".

وتابع صلاح القول:" أعطينا تعليمات لجميع الإدارات المختصة بمتابعة ملف الشائعات، ونتابع من يحاول استغلال الظروف الصعبة لمخالفة القانون وتم توقيف بعض الحالات وهناك تنسيق مع النيابة العامة".

ونوه إلى أن انتشار عناصر الشرطة في كافة الشوارع الرئيسة والمفترقات لمتابعة تنفيذ حظر التجوال المفروض على القطاع جاء منذ لحظة الإعلان عن تفشي الفيروس داخل القطاع .

منصات رسمية

بدورها؛ حملت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، المسؤولية الكاملة لكل من يتناقل شائعات أو ينشر منشورات وهمية لإحصائيات مخالفة لما يصدر رسميًا عنها.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب لها، أنها تعتمد إصدار ونشر تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية في قطاع غزة الساعة الثامنة مساءً باللغتين العربية والانجليزية خلال الفترة الحالية، داعيةً الجميع إلى الالتزام بما يصدر رسميا عنها وعبر نوافذها المعتمدة.

إجراءات صارمة

النيابة العامة في غزة أكدت هيّ الأخرى أنها ستباشر باتخاذ الإجراءات القانونية بصرامة وحزم مع مثيري الإشاعات والمعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة.

ودعت النيابة، في بيان صحفي، المواطنين الكرام ووسائل الإعلام إلى الالتزام بالقرارات الحكومية ذات العلاقة، وتؤكد على حظر النشر وتداول أي أخبار أو معلومات سوى ما يصدر عن وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى.

وثمنت جهود وزارتي الصحة والداخلية وكافة الأطقم العاملة لمواجهة انتشار وباء كورونا covid-19، لا سيما في ظل المستجدات التي أعلن عنها مساء اليوم الإثنين في المؤتمر الصحفي الحكومي.

زعزعة الاستقرار

وزارة الأوقاف بغزة عدت الشائعات من أخطر الأسلحة الفتاكة المدمرة للمجتمعات والأشخاص، فكم أقلقت الإشاعة أبرياء، وحطمت عظماء، وتسببت في جرائم، وهزمت جيوشا؛ لما لها من تأثير على الروح المعنوية، وإثارة الفتن والأحقاد بين الناس.

وقالت:" يتعين على المؤمنين إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة، والمصالح العامة، يتعلق بالأمن أو الخوف، وخاصة في المحطات الفاصلة، والمراحل الحرجة، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة الأخبار، بل يردوها إلى أهل الرأي والنصح والاختصاص، الذين لديهم المعلومات، ويعرفون المصالح وضدها، فيُسهمون بذلك في استقرار المجتمع، وبث الإيجابية والطمأنينة والفأل الحسن".