"الزراعة"..متابعات حثيثة وجهود ميدانية في مواجهة كورنا (تقرير)

غزة- خاص الرأي

متابعات حثيثة وجهود كبيرة تبذلها وزارة الزراعة كغيرها من الوزارات التي تعمل كخلية النحل وكالبنيان المرصوص لمواجهة جائحة كورنا في ظل انتشارها بين المواطنين في قطاع غزة.

وزارة الزراعة أخذت على عاتقها توفير مخزون استراتيجي يكفي حاجة قطاع غزة من الخضروات والفواكه لأشهر قادمة ومتابعة التجار لعدم رفع الأسعار.

تفعيل خطة طوارئ

وكيل وزارة الزراعة: إبراهيم القدرة قال إنه منذ الإعلان عن اكتشاف أول حالة كورونا داخل المجتمع، تم تفعيل خطة طوارئ وزارة الزراعة الخاصة بانتشار كورونا داخل المجتمع.

وبيّن أن الخطة تعتمد على ركيزتين أساسيتين؛ الأولي هي استمرار عمل القطاع الزراعي بكامل طاقته الإنتاجية عن طريق تسهيل وصول العاملين في هذا القطاع إلى أماكن عملهم بسهولة وأمان، والركيزة الثانية هي ضمان استمرار وصول المنتجات الزراعية للمواطنين بطريقة سهلة وضمن إجراءات السلامة مع المحافظة على الشروط الصحية لتداول هذه المنتجات.

وأضاف أنه من أجل تنفيذ هذه الخطة، فإن وزارته تنسّق مع وزارة الداخلية لتسهيل حركة العاملين في القطاع الزراعي من مزارعين ومربي الإنتاج الحيواني وتجار وموزعي مدخلات الإنتاج الزراعي ومستلزمات الإنتاج الزراعي، إما داخل المحافظات أو عبر التنقل بين المحافظات.

أما فيما يخص تسهيل وصول المنتجات الزراعية للمواطنين في إطار إغلاق الأسواق، فقد أوضح القدرة أن الخطة تعتمد على تجميع المنتجات الزراعية في مراكز تم تحديدها مسبقاً في كل محافظة، حيث يتم في هذه المراكز إعادة تعبئتها وتغليفها، ومن ثم توزيع هذه المنتجات الزراعية على نقاط بيع التجزئة التي تم تحديدها داخل كل محافظة بالتعاون مع البلديات.

متابعة مراكز التوزيع

من جانبه دعا فايز الشيخ مدير العلاقات العامة والاعلام المزارعين والتجار إلى مواكبة تحديثات مراكز توزيع المنتجات الزراعية بالجملة، وكذلك المواطنين لمتابعة نقاط البيع بالتجزئة في كافة محافظات قطاع غزة، وذلك عبر منصاتها المختلفة وعبر موقعها الالكتروني الرسمي.

وأوضح الشيخ في حديث لوكالة "الرأي" أن وزارته خصصت منذ اليوم الأول لجائحة كورونا مراكز تجميع وتوزيع بالجملة لمزارعين وتجار الخضروات والفواكه والدواجن والبيض، ليتسنى لهم تزويد نقاط البيع بالتجزئة بكل ما يحتاجه المواطنين من المنتجات الزراعية، لافتا إلى أنه لا تخلو أي منطقة في محافظات القطاع من نقاط البيع، للتسهيل على المواطنين التزود باحتياجاتهم الضرورية من الخضروات وغيرها من المنتجات الزراعية.

وأكد الشيخ، أن الزراعة تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتسهيل عملية تسويق المنتجات الزراعية بين المحافظات وداخلها، والسماح للمزارعين بالوصول لمزارعهم وللتجار للقيام بالنقل والتسويق، وفق ضوابط محددة تتعلق بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات الحكومية من أجل سلامة المواطنين.

وأشار الشيخ في الإطار، إلى ان كافة التقارير الميدانية للطواقم الفنية والإدارية العاملة في الميدان، تفيد بأن كافة مناطق القطاع تصلها المنتجات الزراعية بسلاسة، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عثرات وشكاوي، أو حتى عمليات احتكار أو استغلال، حيث نقوم بدورنا بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتجاوزها وحلها بأسرع وقت.

وجدد الشيخ، دعوته للمواطنين إلى عدم الهلع في الشراء والتخزين، مطمئنا بأن كافة المنتجات الزراعية متوفرة، وأن القطاع الزراعي يعمل بكامل طاقته بفضل الله ثم بإصرار المزارع الفلسطيني على العطاء وخدمه شعبه.