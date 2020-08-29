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بيرلو يقصف شباك ريال مدريد بصاروخ عابر للقارات

29 آب / أغسطس 2020 08:28

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الإيطالي السابق ومدرب يوفنتوس الحالي، آندريا بيرلو، هدفًا لا ينسى لصالح ميلان في شباك ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2009-10، وانتهت بفوز الروسونيري 3-2.

سجل بيرلو هدف ميلان الأول وكان هدف التعادل الذى جاء في الدقيقة 62 من قذيفة مدوية فاجئ بها الجميع كعادته، ليقصف شباك الحارس الأسطوري إيكر كاسياس الذى فشل في التعامل مع الكرة.

ميلان كان قد ودع البطولة على يد مانشستر يونايتد من دور الـ16 بالخسارة أمامه 7-2 بمجموع المباراتين، وودع ريال مدريد البطولة من الدور نفسه بالخسارة 2-1 أمام ليون، وقد حقق إنتر ميلان اللقب في النهاية.

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