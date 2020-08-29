كانتى يتصدر أولويات إنتر ميلان لتعزيز وسط الملعب

يطمح إنتر ميلان الإيطالي، فى الحصول على خدمات النجم الفرنسي نجولو كانتى، لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تعزيز خط وسط النيراتزورى، خلال الموسم المقبل، وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن نجولو كانتى، نجم خط وسط تشيلسي، يتصدر أولويات انطونيو كونتى، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، من أجل تعزيز خط وسط الفريق، خلال الصيف الحالى.

أضافت الصحيفة، أن العقبة الوحيدة أمام النيراتزورى لضم لاعب الوسط الفرنسي، المبلغ المطلوب من البلوز من أجل التخلى عنه، وهو 50 مليون يورو، بالإضافة إلى اهتمام ريال مدريد بضم كانتى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مسئولى إنتر ميلان، وضعوا تونالى، لاعب فريق بريشيا، بديلا لفشل صفقة التعاقد مع كانتى، على الرغم من دخول ميلان، فى المنافسة على ضم لاعب بريشيا.

وكانت إدارة إنتر ميلان، قد جددت ثقتها فى المدير الفنى للفريق، أنطونيو كونتى، بعد الإجتماع الى عقد بين الطرفين، يوم الثلاثاء الماضى، من أجل أن يستكمل المدرب المشروع الذى تم وضعه عند توليه مسئولية تدريب الفريق، الصيف الماضى.

وكان إنتر ميلان، قد خسر المباراة النهائية، لمسابقة الدوري الأوروبى الموسم الحالى، أمام فريق إشبيلية الإسباني، بنتيجة 2 – 1، كما أنهى الدوري الإيطالي، فى المركز الثانى، خلف يوفنتوس بطل المسابقة.