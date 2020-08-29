يوفنتوس يفاضل بين سواريز ودجيكو لقيادة هجوم الفريق

يسعى أندريا بيرلو، المدير الفنى لفريق يوفنتوس الإيطالي، لتدعيم خط هجوم الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعدما قرر الإستغناء عن خدمات الهداف الأرجنتيني جونزالو هيجواين، خلال الميركاتو الحالى، وذكرت شبكة "سكاى سبورتس" الإيطالية، أن مسئولى يوفنتوس، يفاضلون بين الثنائي الأوروجوايانى لويس سواريز، نجم فريق برشلونة، والهداف البوسنى إيدن دجيكو، مهاجم فريق روما، للتعاقد مع أحدهما خلال الصيف الحالى.

أضافت سكاى، أن سواريز، يعد صفقة مثيرة لليوفى، خاصة وأن اللاعب يتمتع بنجومية كبيرة، وخبرات فى دورى أبطال أوروبا، كما أن اللاعب سوف ينضم فى صفقة مجانية، بعد تفاوضه مع إدارة برشلونة، من أجل فسخ عقده بالتراضى.

وأشارت الشبكة الإيطالية، إلى أن العقبة الوحيدة أمام التعاقد مع نجم البارسا، تتمثل فى راتبه المرتفع، إذ يحصل على 12 مليون يورو سنويا، ولكنه أصغر من دجيكو بعام واحد.

فى المقابل، فإن مهاجم روما، يتمتع بخبرة كبيرة فى الدوري الإيطالي، وسيكون خيارا أرخص، من حيث قيمة راتبه، ولكن لم يحسم مستقبله مع ناديه سواء بالبقاء أو الرحيل.

وكان موقع "جول" العالمى، قد أشار إلى أنه تم عرض خدمات هداف برشلونة، لويس سواريز، على يوفنتوس، لضمه خلال الصيف الجارى، ويدرس مسئولى اليوفى، إمكانية ضم اللاعب، الذى أصبح فرصة متاحة، بعدما أعلن الهولندى كومان، مدرب البارسا، عدم رغبته فى إستمرار اللاعب.