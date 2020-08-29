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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية حذف سجل موقعك على تويتر

29 آب / أغسطس 2020 08:44

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يتم تسجيل وتتبع موقعك على بعض التطبيقات على هاتفك الذكى والتى من بينها تطبيق تويتر، ولكن إذا كنت لا تريد ذلك وترغب في مسح تاريخ سجل موقعك، لأمور خاصة بالخصوصية، فيمكنك القيام بذلك بسهولة عبر خطوات بسيطة، والتي نرصدها وفقا لما ذكره موقع "the verge".
 

احذف تاريخ موقعك على تويتر

يجعل تويتر من السهل نسبيًا إيقاف تشغيل تتبع الموقع داخل تطبيق أندرويد.
 
• اضغط على الأيقونة الشخصية الخاصة بك في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة الرئيسية.
 
• اضغط على "الإعدادات والخصوصية".
 
• اضغط على "الخصوصية والأمان".
 
• قم بالتمرير لأسفل حتى ترى "الموقع الدقيق" واضغط عليها.
 
 يمكنك بعد ذلك إلغاء تحديد المربع الذي يمنح تويتر الإذن بجمع GPS ومعلومات الموقع الأخرى.
 
يمكنك أيضًا حذف محفوظات مواقع تويتر الخاصة بك، ولكن من متصفحك فقط.
 
• انتقل إلى حسابك على تويتر، واضغط على النقاط الثلاث في العمود الأيسر وعلى "الإعدادات والخصوصية".
 
• في القائمة اليمنى، اضغط على "الخصوصية والأمان". حدد "معلومات الموقع".
 
إذا تم تحديد "إضافة معلومات الموقع إلى تغريداتي" ، فقم بإلغاء تحديده، ثم اضغط فوق "حذف كافة معلومات الموقع"، وإذا سألك الموقع قبل الحذف عليك بالغط على: نعم، فأنت متأكد.

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