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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

فيس بوك يطرح مجموعة من المميزات الجديدة لـMessenger Rooms

29 آب / أغسطس 2020 08:45

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أعلنت شركة فيس بوك أنها ستعمل على تحسين ميزة الاتصال الجماعى فى خدمة "Messenger Rooms" التابعة لها، مع إطلاقها تحسينات فى عملية إنشاء الغرف وقابلية الاكتشاف، كذلك العمل على إدخال خاصية الخلفيات المخصصة، حيث أشار فيس بوك إلى أن العناصر المرئية الجديدة لإنشاء الغرف والانضمام إليها وإدارتها ستجعل من السهل بقاء المستخدم على اطلاع دائم بما يحدث.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فستظهر الغرف التى تمت دعوة المستخدم إليها أعلى صندوق الوارد الخاص به فى علامة التبويب الدردشات فى الأعلى، وعند إنشاء غرفة جديدة، يمكن إعدادها بنشاط افتراضى أو مخصص، كذلك ضبط تاريخ البدء واختيار الجمهور، فضلًا عن إمكانية إرسال إشعارات إلى الأصدقاء عبر ماسنجر للتأكد من انضمامهم إلى الغرفة وحتى حذف الغرف التى لم تعد مهتمًا بها من قائمتك.

وفيما يتعلق بالخلفيات المخصصة، فسيتم ضمها إلى مثيلاتها من تأثيرات AR والخلفيات المحددة مسبقًا بزاوية 360 درجة، على أن تتمكن بواسطتها من تحديد صورتك المفضلة أو مقطع فيديو، والذي من المفترض أن يتم تكراره، وقد تم إتاحة هذه الإضافات إلى Messenger Rooms على أندرويد وiOS، وستصل تطبيق سطح المكتب خلال الأسابيع القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزة الخلفيات المخصصة سيتم إطلاقها لجميع المستخدمين فى وقت لاحق، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الخيارات ستدخل أيضًا في الخدمات الأخرى التي تدعم الغرف مثل واتس اب وغيرها.

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