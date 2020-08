كيف يمكنك استعادة الرسائل النصية المحذوفة من هاتف الأيفون؟

في بعض الأحيان ربما تقوم بحذف الرسائل النصية في هاتف أيفون عن طريق الخطأ، أو تفقدها عند ضياع الهاتف أو في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث نظام التشغيل، بغض النظر عن كيفية فقدانك للرسائل النصية في هاتفك، فإنه يمكنك استعادتها مرة أخرى بسهولة.



وفقا لما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية، إليك كيفية استعادة الرسائل النصية المحذوفة في هاتف آيفون:



اعتمادًا على كيفية عمل نسخة احتياطية لهاتف آيفون الخاص بك – سواء باستخدام iCloud أو مباشرة عبر حاسوبك – توجد العديد من الطرق التي يمكنك استخدامها لاستعادة الرسائل النصية المحذوفة حتى بعد إعادة ضبط المصنع.



أولًا: استعادة الرسائل النصية المحذوفة من النسخة الاحتياطية في iCloud:

إذا كان لديك بالفعل نسخة احتياطية من بيانات هاتف آيفون في حساب iCloud الخاص بك، فيجب أن تكون الرسائل النصية المحذوفة موجودة، حيث تعمل الخدمة على نسخ الرسائل المرسلة عبر iMessage و SMS و MMS احتياطيًا، ولكن استعادتها تتطلب استخدام بطاقة SIM نفسها.

للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون الخاص بك.

- اضغط على خيار General، ثم اختر Reset.

- اضغط على خيار Erase All Content and Settings.

- سيتم سؤالك هل تريد استعادة بيانات الهاتف من نسخة iCloud الاحتياطية.

- اختر Restore from iCloud Backup.

- بمجرد استعادة النسخة الاحتياطية، ستكون قادرًا على الوصول إلى جميع الرسائل النصية التي كانت في هاتفك عند النسخ الاحتياطي لأول مرة.



استعادة الرسائل من حاسوب ماك الخاص بك:

إذا كنت تقوم بالنسخ الاحتياطي لبيانات هاتف آيفون وحفظها في حاسوب ماك الخاص بك، فقد يكون لديك سلسلة من النُسخ الاحتياطية محفوظة بالفعل، ويمكنك استعادة الرسائل المحذوفة بسهولة منها.

للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

قم بتعطيل ميزة Find My iPhone في هاتفك.

قم بتوصيل هاتف آيفون بالحاسوب عبر كابل USB.

افتح تطبيق Finder في الحاسوب، وضمن قسم Locations في الجانب الأيسر من شاشة التطبيق اضغط على اسم هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار Manage Backups لعرض جميع النسخ الاحتياطية المحفوظة، واختر النسخة التي تحتوي على الرسائل النصية المحذوفة.

اضغط على خيار Restore iPhone.



استخدام تطبيقات الجهات الخارجية:

يمكنك أيضًا استخدام أحد تطبيقات الجهات الخارجية التي تسمح لك باسترداد الرسائل النصية المحذوفة من هاتف آيفون الخاص بك، مثل: iMobie PhoneRescue أو Tenorshare Ultdata، كل ما عليك فعله هو توصيل هاتف آيفون الخاص بك بالحاسوب وتشغيل التطبيق واتباع الإرشادات التي تظهر في الشاشة، حيث تعمل هذه التطبيقات على استعادة الرسائل المحذوفة والعديد من أنواع الملفات الأخرى، مثل: سجل المكالمات، والصور، وجهات الاتصال.