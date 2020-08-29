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زراعة رفح تنظم جولات ميدانية على محطات تعبئة وتوزيع الخضار

29 آب / أغسطس 2020 09:58

غزة-الرأي

نظمت لجنة الطوارئ في مديرية زراعة رفح اليوم جولة ميدانية على محطات تعبئة وتوزيع الخضار التى حددتها اللجنة المشتركة مع البلدية بالإضافة إلى محلات التجزئة والتحقق من التوريد والأسعار.
ولا يزال عمل طاقم موظفي مديرية زراعةرفح منعقد باستمرار وعلى مدار الساعة،وذلك ضمن حالة الطوارئ لمراقبة نقاط بيع الخضار في المحافظة وتنسيق العمل مع التجار لضبط الأسعار ، وذلك لضمان حصول المستهلك على منتج بجودة عالية وسعر مناسب.
وفي السياق ذاته عقدت لجنة الطوارئ لمديرية زراعة رفح والرقابة الزراعية مع بلدية رفح اجتماعا هاما لبحث التعاون المشترك، ولمناقشة آلية توزيع الخضار على نقاط التسوق مع ضمان اجراءات السلامة من جائحة كورونا.

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