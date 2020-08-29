وكالة الرأي الفلسطينية التنمية: بدأنا بتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر تضرّرًا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "أوتشا": إسرائيل هدمت 118 مبنى في القدس الشرقية منذ بداية العام وكالة الرأي الفلسطينية مخالب "كورونا" تُحكم الخناق على غزة المُحاصرة وكالة الرأي الفلسطينية حظر تجول في غزة لليوم الخامس لمواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية مركز "وطن الشبابي" ينفذ مبادرة لدعم رجال الأمن والطواقم الطبية بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تطلق نداء إستغاثة لتوفير احتياجات قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية السراج : لن نتخلى عن مسؤوليتنا تجاه المدينة وكالة الرأي الفلسطينية "العال" تسيّر أول رحلة مباشرة بين "إسرائيل" والإمارات وكالة الرأي الفلسطينية حماية يطالب بالتحرك الفوري لتجنيب غزة كارثه انسانيه محققه وكالة الرأي الفلسطينية تدهور حاد على صحة الأسير المحرر نضال أبو عاهور
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

معروف: نوفر المعلومة كجزء أساسي من محاربة الشائعات

29 آب / أغسطس 2020 02:04

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف

غزة- الرأي:


تحدث رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف عن جهود المكتب في ظل انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة.

وبيّن معروف خلال مداخلة عبر الموجة الإذاعية المشتركة صباح اليوم السبت، أن الخطة الحكومية لمواجهة الجائحة تتضمن العمل الإعلامي كجزء أساسي فيها.

ويشتمل الجهد الإعلامي للمكتب على توفير المعلومات الرسمية للمواطنين، بالإضافة للتوعية والإرشاد.

وأوضح معروف أن المكتب يعمل على توفير المعلومة اللازمة والضرورية بالمسار الطبي، والعمل على التوعية والتثقيف على المستوى الصحي.

كما يعمل على متابعة الأداء الإعلامي وضبط الخطاب على مستوى وسائل الإعلام، وتسهيل مهامها في ظل الحالة الاستثنائية في القطاع.

وحذر معروف من خطورة الشائعات وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى تداول كثير من المعلومات المغلوطة التي تهدد حالة الاستقرار المجتمعي.

ورأى أن العامل الأساسي في محاربة الشائعة هو رفع ثقافة المواطنين وتوعيتهم، لافتا إلى جهود توعية بذلها المكتب الإعلامي الحكومي على مدار عامين، من خلال حملات تغريد ولقاءات بالنشطاء والمؤثرين.

ونوه إلى أن توفير المعلومة للمواطنين يساهم كثيرا في الحد من الشائعات، مجددا دعوته لاستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي المتمثل بوزارة الصحة ومركز الإعلام الحكومي.

كما أعلن تخصيص الساعة الثامنة مساء كل يوم، كموعد لإصدار مستجدات الحالة الوبائية، وذلك بعد تلفيق بعض الصفحات والأشخاص لمعلومات وبيانات ونسبها لوزارة الصحة.

وأشار رئيس المكتب الإعلامي إلى تواصل مستمر مع الجهات المختصة كالنيابة والمباحث العامة لأخذ المقتضى القانوني بحق مروجي الشائعات.

وأفاد أن الجهات المختصة أخذت بالمقتضى القانوني مع أكثر من 30 شخصا روجوا شائعات وساهموا بإحداث حالة من الفوضى، مضيفا أنه أيضا تم تحييد عدد من الصفحات تقنيا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟