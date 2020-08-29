معروف: نوفر المعلومة كجزء أساسي من محاربة الشائعات

غزة- الرأي:



تحدث رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف عن جهود المكتب في ظل انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة.

وبيّن معروف خلال مداخلة عبر الموجة الإذاعية المشتركة صباح اليوم السبت، أن الخطة الحكومية لمواجهة الجائحة تتضمن العمل الإعلامي كجزء أساسي فيها.

ويشتمل الجهد الإعلامي للمكتب على توفير المعلومات الرسمية للمواطنين، بالإضافة للتوعية والإرشاد.

وأوضح معروف أن المكتب يعمل على توفير المعلومة اللازمة والضرورية بالمسار الطبي، والعمل على التوعية والتثقيف على المستوى الصحي.

كما يعمل على متابعة الأداء الإعلامي وضبط الخطاب على مستوى وسائل الإعلام، وتسهيل مهامها في ظل الحالة الاستثنائية في القطاع.



وحذر معروف من خطورة الشائعات وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى تداول كثير من المعلومات المغلوطة التي تهدد حالة الاستقرار المجتمعي.

ورأى أن العامل الأساسي في محاربة الشائعة هو رفع ثقافة المواطنين وتوعيتهم، لافتا إلى جهود توعية بذلها المكتب الإعلامي الحكومي على مدار عامين، من خلال حملات تغريد ولقاءات بالنشطاء والمؤثرين.

ونوه إلى أن توفير المعلومة للمواطنين يساهم كثيرا في الحد من الشائعات، مجددا دعوته لاستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي المتمثل بوزارة الصحة ومركز الإعلام الحكومي.

كما أعلن تخصيص الساعة الثامنة مساء كل يوم، كموعد لإصدار مستجدات الحالة الوبائية، وذلك بعد تلفيق بعض الصفحات والأشخاص لمعلومات وبيانات ونسبها لوزارة الصحة.

وأشار رئيس المكتب الإعلامي إلى تواصل مستمر مع الجهات المختصة كالنيابة والمباحث العامة لأخذ المقتضى القانوني بحق مروجي الشائعات.

وأفاد أن الجهات المختصة أخذت بالمقتضى القانوني مع أكثر من 30 شخصا روجوا شائعات وساهموا بإحداث حالة من الفوضى، مضيفا أنه أيضا تم تحييد عدد من الصفحات تقنيا.