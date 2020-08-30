ريال مدريد يرفض الاستغناء عن لاعبيه المعارين نهائيًا

كشفت تقارير صحفية اسبانية، ان نادي ريال مدريد يرفض تمامًا الاستغناء عن 4 لاعبين شباب في صفوفه، حيث يراهم مستقبل النادي، ورغم خروج أغلبهم فترات إعارة لأندية أخرى، ولكن النادي الملكي قرر يبيعهم نهائيًا.

ريال مدريد يرغب في الاحتفاظ بمارتن أوديجارد الذى استعاد خدماته في الموسم الجديد بعد فترة اعارة من ريال سوسيداد، كذلك البرازيلي راينير والذى أعاره إلى بوروسيا دورتموند، والياباني كوبو الذى كان معارا لريال مايوركا وأعير مرة أخرى في الموسم الجديد لفياريال، وأخيرا براهيم دياز الذى اشتراه من مانشستر سيتي.

وذكرت موقع "ديفنسا سنترال" الاسباني، أن خطة نادي ريال مدريد هي أن يحصل الرباعي على المزيد من الدقائق من خلال المشاركة مع أنديتهم فى ظل صعوبة المشاركة فى تشكيل ريال مدريد الأساسي، وذلك بهدف أن يتم الاعتماد عليهم بعد رحيل عدد من لاعبو الجيل الحالي.

هناك عدد كبير من الأندية التي طرقت أبواب ريال مدريد في الأشهر الأخيرة وطلبت التعاقد مع كوبو وراينير وبراهيم. دياز، الثنائي الأول غادر بالفعل، بينما الأخير على وشك التوقيع مع ميلان.

أشار الموقع إلى ان ذلك كان بقرار من فلورنتينو بيريز رئيس النادي، الذي نصح من قبل رجاله الموثوق بهم، بوضوح شديد بشأن أي لاعبين يعتمد مشروع ريال مدريد المستقبلي.

سيكون أوديجارد بالفعل جزءًا من الفريق الأول هذا الموسم ، وكان على كوبو ، دون أن يذهب أبعد من ذلك ، المغادرة لأنه لم تكن هناك أماكن خالية للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.