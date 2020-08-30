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فيدال يصدم إنتر ميلان ويفضل الانضمام ليوفنتوس

30 آب / أغسطس 2020 06:54

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كشفت تقارير صحفية، عن رغبة النجم التشيلى أرتورو فيدال، لاعب وسط فريق برشلونة، فى العودة إلى الدوري الإيطالي، خلال الصيف الحالى، ولكنه يفضل الإنضمام إلى ناديه السابق يوفنتوس، على إنتر ميلان، الذى يحاول الحصول على خدمات منذ حوالى أكثر من عام، وذكرت صحيفة " La Cuarta" التشيلية، أن فيدال، نجم فريق برشلونة، يفضل العودة إلى يوفنتوس، على الإنضمام إلى فريق إنتر ميلان، من أجل العمل تحت قيادة زميله السابق أندريا بيرلو، الذى تولى تدريب فريق اليوفى.

أضافت الصحيفة، أن النجم التشيلى، يرى أن اللعب مع فريق السيدة العجوز، خاصة فى وجود النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، ستكون لديه الفرصة فى تحقيق لقب دورى أبطال أوروبا.

وكانت شبكة "سكاى سبورتس" الإيطالية، قد اشارت إلى أن إنتر ميلان بدأ مفاوضاته مع وكيل أعمال النجم التشيلي فيدال، من أجل التوصل إلى إتفاق مع اللاعب حول البنود الشخصية، ومن ثم التفاوض مع برشلونة، حول القيمة المادية للصفقة.

وأضافت "سكاى" أن مسئولي النيراتزورى يسعون لاستغلال عدم رغبة الهولندي كومان، مدرب برشلونة الجديد، في بقاء فيدال، لضم اللاعب، خاصة أنه يعد من أبرز مطالب المدير الفني للفريق أنطونيو كونتي.

وينتهى عقد فيدال، صاحب الـ33 عاما، مع برشلونة في صيف عام 2021، بعد انضمامه للبارسا، في صيف عام 2018، قادما من فريق بايرن ميونخ الألماني، مقابل 19 مليون يورو.

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