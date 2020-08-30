سوق الهواتف الذكية العالمى يعاود النمو بحلول 2021

على الرغم من انخفاضه في الأرباع السابقة، فإن سوق الهواتف الذكية العالمي على وشك "العودة إلى التعافى الكامل" فى العامين المقبلين، وفقًا لآخر تقرير صادر عن IDC، حيث قالت نبيلة بوبال مديرة الأبحاث فى IDC: "على الرغم من أننا نتوقع نموًا سنويًا بنسبة 9% في عام 2021، إلا أن هذا يرجع فقط إلى الانخفاض الكبير في عام 2020، ولن يحدث التعافي الحقيقي حتى عام 2022 عندما تعود أحجام الهواتف الذكية إلى مستويات ما قبل COVID".

وأضافت أنه ستلعب العناصر الأخرى بخلاف 5G دورًا في تعافي السوق، وعلى الأخص الفرصة المستمرة في الأسواق النامية، ولا يزال هناك تحول قوي نحو أجهزة 4G منخفضة إلى متوسطة في المناطق النامية ، والتي تشكل أكثر من 80% من أحجام الهواتف الذكية في هذه المناطق ".

ووفقًا لـ (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker ، فإن سوق الهواتف الذكية سيحقق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 1.7% خلال توقعات الخمس سنوات، وسيكون هذا فى الغالب مدفوعًا بافتراض أن الهواتف الذكية ستستمر لتكون "منصة الحوسبة المفضلة لمعظم العالم".

وقال ريان ريث، نائب رئيس البرنامج فى شركة IDC's Worldwide Mobile Device Trackers: "تظل 5G أولوية لجميع مصنعى الأجهزة المحمولة للهواتف الذكية على الرغم من التحديات مع جائحة COVID-19 ونقص طلب المستهلكين"، وأضاف "فى حين أن العديد من كبار البائعين قد خفضوا خطط الإنتاج لعام 2020 لتتماشى مع تراجع السوق، فقد رأينا أن معظم التخفيضات تركز على محافظ 4G الخاصة بهم.

وقد حددت معظم القنوات فى الأسواق المتقدمة التوقعات بأن وحدات الجيل الخامس 5G ستكون مسيطرة بنهاية عام 2020، ما يترك مساحة تخزين أقل لشبكة 4G، ومع ذلك ما زلنا نعتقد أن طلب المستهلكين على 5G منخفض جدًا وعندما يقترن ذلك بالرياح المعاكسة الاقتصادية التي تواجه السوق، فإن الضغط لتقليل الأجهزة والخدمات ستصبح الرسوم المرتبطة بـ 5G ذات أهمية متزايدة".

ويضيف التقرير أيضًا أنه من المتوقع أن يؤدي دفع 5G المدفوع بالعرض جنبًا إلى جنب مع المناخ الاقتصادي غير الجيد إلى تسريع الانخفاض في متوسط ​​أسعار البيع لشبكات 5G في عام 2020 وما بعده.