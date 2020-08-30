أسباب تجعل بطارية هاتفك تفرغ بسرعة

يعانى بعض مستخدمى الهواتف الذكية أحيانا من مشكلة نفاد شحن بطارية هواتفهم بسرعة، فما الأسباب التى قد تؤدى لتلك المشكلة؟، وحول هذا الموضوع قال الخبير التقنى الروسى، فلاديمير جريتسينكو: "شحن بطارية الهاتف قد ينفد بسرعة ليس بسبب خلل فى البطارية فقط، بل هناك العديد من العوامل التى تؤثر على هذا الأمر، فضعف إشارات الشبكات الخلوية يجعل الهاتف فى حالة بحث دائم الإشارة الأقوى للاتصال بالشبكات، ما يساهم فى استنزاف الطاقة".

وأضاف الخبير: "هناك عوامل أخرى تؤثر على شحن البطارية ونفاذه بسرعة أيضا، فالبرامج المفتوخة فى خلفية شاشة الاستخدام تتبادل البيانات مع الشبكات وتشكل ضغطا على المعالج وذواكر الوصول العشوائى فى الهاتف ما يتسبب بفراغ الشحن أيضا".

وأشار جريتسينكو إلى أن مصنعى الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد يعملون حاليا على تطوير العديد من التقنيات لترشيد استهلاك الطاقة فى هذه الأجهزة، ويسعون لابتكار طرق للتعامل مع التطبيقات أو البرامج التى تعمل فى خلفية شاشة الهاتف، حسب روسيا اليوم.

ويشير بعض الخبراء إلى أن أمورا أخرى قد تتسبب بنفاد شحن بطارية الهاتف بسرعة أحيانا، مثل التطبيقات الخبيثة التى يستعملها المخترقون للتجسس على الأجهزة الذكية.

وبشكل عام فإن المستخدم يمكنه التحكم بإعدادات الطاقة فى أجهزة أندرويد وiOS عبر قائمة الإعدادات فى جهازه، ومن خلال خيار "إعدادات البطارية" أو خيار ضبط "سطوع الشاشة"، أو خيار "توفير الطاقة" الذى يتحكم بدوره فى عمل التطبيقات أيضا