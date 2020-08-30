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الأوقاف تستنكر حرق نسخة من القرآن على يد متطرفين بالسويد

30 آب / أغسطس 2020 09:28

الأوقاف تستنكر حرق نسخة من القرآن على يد متطرفين بالسويد
الأوقاف تستنكر حرق نسخة من القرآن على يد متطرفين بالسويد

غزة- الرأي

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة،  قيام مجموعة من المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو جنوب السويد.

وأكدت الأوقاف أن إقدام هذه المجموعة من المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم هو عمل إجرامي استفزازي يدلل على مدى الحقد والكراهية للإسلام والمسلمين، مطالبةً بمعاقبتهم بأشد العقوبات.

وحمّلت الأوقاف السلطات السويدية المسؤولية عن هذا الفعل الإجرامي الذي تم على أراضيها، مشددةً على ضرورة محاسبة الفاعلين.

وقالت الوزارة: "إن القرآن الكريم هو كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دستور الأمة الإسلامية، والاعتداء عليه وحرقه هو اعتداء على الأمة الإسلامية كافة

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