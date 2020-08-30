غدًا.. إعلان نتائج الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة

غزة- الرأي:

أعلنت لجنة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، موعد نتائج الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة 2020.

وأكد مدير العلاقات الدولية في الوزارة "معتصم الميناوي" للرأي، أنه سيتم إعلان النتائج غدًاالاثنين الموافق 31/ 8/ 2020 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، إذ ستنشر النتائج إلكترونياً على النحو الآتي:

• الموقع الخاص بالثانوية العامة لطلبة المحافظات الجنوبية http://tawjihi.mohe.ps/

• الموقع الخاص بالثانوية العامة لطلبة محافظات الوطن www.psge.ps

وسيتم تحديد موعد مناسب لاحقا لتوزيع كشوف العلامات لطلبة المحافظات الجنوبية.