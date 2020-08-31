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في نظام الاندرويد.. 4 تطبيقات ستغير طريقة الكتابة في هاتفك

31 آب / أغسطس 2020 08:17

في نظام الاندرويد.. 4 تطبيقات ستغير طريقة كتابة الرسائل وإرسال الرموز التعبيرية.
في نظام الاندرويد.. 4 تطبيقات ستغير طريقة كتابة الرسائل وإرسال الرموز التعبيرية.

تعد من أبرز مزايا استخدام هاتف ذكى يعمل بنظام أندرويد هى إمكانية الاختيار من بين عدد لا يحصى من التطبيقات لتخصيص الواجهة بما يتناسب معك، ويمكنك أن تفعل الشيء نفسه مع لوحة المفاتيح أيضًا، لذا فيما يلى 4 تطبيقات ستغير طريقة كتابة الرسائل وإرسال الرموز التعبيرية.

Bobble Indic Keyboard
 

لا تتضمن لوحة المفاتيح أى عمليات الشراء داخل التطبيق، كما أنها مليئة بالعديد من الرموز التعبيرية والميمات والملصقات، وتتضمن أيضًا ميزة حيث يمكنك إنشاء رسوم متحركة "مزركشة" بصورتك الذاتية، بالإضافة إلى دعم العديد من اللغات المختلفة.

Fleksy
 

تأتى معظم لوحات المفاتيح بميزة التمرير لتتيح لك تكوين الكلمات بسرعة، بينما يدعم هذا التطبيق الإيماءات للتمرير بسرعة عبر الكلمات والمسافة للخلف والتبديل بين اقتراحات الكلمات، ويدعى مطور التطبيق أن كل ما تكتبه يتم تخزينه بشكل آمن على الهاتف فقط.

Kika Keyboard 2020
 

لوحة مفاتيح قابلة للتخصيص بدرجة عالية مع إمكانية تغيير الحجم إلى الوضع بيد واحدة أو الانقسام لسهولة الكتابة باستخدام اليدين على الكمبيوتر اللوحى، ويوجد 60 تخطيطًا للوحة المفاتيح يمكنك الاختيار من بينها مع خيار تغيير الخلفية بصورك الخاصة.

Typewise 

لا يتطلب تطبيق لوحة المفاتيح Typewise أى أذونات للجهاز أو اتصالاً بالإنترنت للعمل أو مشاركة بياناتك، كما أنها تتميز بتصميم غير تقليدى، وميزة للتقليل بشكل كبير من أخطاء الكتابة.

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