تقنية (OLED) من "إل جي" تفتح آفاقاً جديدة لعشاق الرياضة

تتيح تقنية (OLED) من "إل جي" لعشاق الرياضة خلق الساحة الرياضية الخاصة بهم في المنازل بشكل أسهل وأكثر واقعية، في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

ويمثل العام 2020 تحديا استثنائيا بالنسبة لعشاق الرياضة حول العالم، حيث تسببت جائحة (COVID 19) في تعليق مختلف أنشطة التواصل المباشر للحد من المخاطر الصحية، وهذا الأمر جعل تنظيم الأنشطة الرياضية الأكثر شعبية – بدءاً من كرة القدم وصولاً إلى البيسبول وحتى الماراثون وكافة الرياضات بينها – أمراً صعباً. هذه الظروف اضطرت اللاعبين والمشجعين على حد سواء، للتعامل مع خيارات أقل خطورة وغير مسبوقة، وإذا كنت تقف في صفوف المشجعين، فإنك من بين مئات الملايين الذين يتفهمون احتياجاتك ومعاناتك.

وحالياً، حيث تعود الأحداث الرياضية الكبرى ببطء إلى الساحة العالمية، لا يزال المشهد غير الاعتيادي للملاعب الخالية يجعل التجربة مختلفة إلى حد كبير، خاصة لأولئك التواقين للإثارة، المتعة، وبهجة التجربة الحيّة.

لم تتوقف تقنيات مثل OLED عند تعريف الطريقة التي نعاين بها الصور المتحركة والمسلسلات التلفزيونية من خلال تقديم أفضل الألوان وفحسب، ولكنها عالجت أيضا العديد من مشكلات عالقة منذ أمد بعيد وأثرت على أجيال من مشاهدي المسابقات الرياضية مثل؛ الضبابية والاهتزاز. وهذه المشكلات يمكنها أن تؤثر على تجربة متابعة الأحداث الرياضية في المنزل، وتدفع المتابعين لخيارات أخرى. ولكن مع OLED، تحصل على تجربة كاملة الامكانات، تبث الحياة في الألعاب الرياضية التي تعشقها.

لقد فاجأت "إل جي" العالم في العام 2012 مع طرحها أول تلفزيون OLED ذا 55 بوصة. حيث اعتبر نقلة نوعية وإعادة تخيّل متكامل لتجربة المشاهدة المنزلية بإمكانات مدهشة توفر تباينا غير محدود الإمكانيات مع سطوع مميز، بالاضافة الى معالجة الحركة، وبناء على هذه الميزات ليس من المستغرب ان تستمر هذه الأجهزة في تصدر قوائم المنصات الرئيسية حول العالم طيلة السنوات الأخيرة، وفي الوقت الذي حاول المنافسون ملاحقة هذه النقلة النوعية، استمرت المنتجات التي أتقنتها LG في الصدارة على مدار السنين وتوفير مزايا استثنائية.

لقد حمل العام 2020 أكثر من مجرد خبر سار لعشاق الرياضة، مع إطلاق سلسلة LG CX من تلفزيونات OLED التي تتوّج سلسلة متميزة نالت استحسان الجميع ولا تعتمد فقط على الإصدارات السابقة الناجحة بل تقدم تقنيات حديثة ومستقبلية تأخذ التجربة إلى آفاق جديدة كلياً. ولقد تم تصميم هذه الأجهزة بما يراعي مشاهدة الألعاب الرياضية، إذ تجعل الشاشات الكبيرة اللقطات المكبّرة أكثر متعة ودهشة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة "إل جي LG" تعد واحدة من أكبر وأفضل الشركات العالمية في تصنيع وإنتاج الأجهزة الإلكترونية والمنزلية المختلفة، الكبيرة والصغيرة، بجودة عالية جداً، وحازت على الكثير من الجوائز العالمية الخاصة بالأجهزة الإلكترونية والمنزلية، وحازت على ثقة المستهلك الفلسطيني منذ أن تم طرح منتجاتها في الأسواق الفلسطينية قبل اكثر من 25 عاما عبر الوكيل الحصري والوحيد لها بالسوق الفلسطينية شركة اكرم سبيتاني وأولاده.