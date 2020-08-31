غضب في ريال مدريد من موقف تيباس في قضية رحيل ميسي

كشفت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية النقاب عن حالة من الغضب داخل نادي ريال مدريد الإسباني بسبب موقف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ” الليجا ” من رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

و ذكرت ديفنسا المدريدية أن تيباس قال في تصريحات صحفية قبل عدة أشهر أن رحيل كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني السابق عن الدوري الإسباني لم يكن له أي تأثير سلبي على مسابقة الليجا.

ديفنسا تؤكد غضب ريال مدريد بسبب ازدواجية معايير تيباس

و حمل رونالدو حقيبته ورحل عن ريال مدريد قبل عامين ليتجه للعب في صفوف فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي، تاركاً مسيرة كروية مبهرة خلفه بقمصان الميرينجي.

و تعامل تيباس بشكل مغاير مع قصة رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة حيث يضغط رئيس الرابطة حالياً على الأرجنتيني للبقاء للحفاظ على القيمة الرياضية و الاقتصادية للدوري الإسباني.

و عارضت رابطة الليجا فكرة رحيل ميسي عن البارسا هذا الصيف في بيان رسمي، و أكدت أنه لو كان هناك من يريد ضم اللاعب ، عليه دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده و التي تبلغ 700 مليون يورو.