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بزيادة الحد الأدنى.. المالية بغزة تعلن صرف رواتب الموظفين

31 آب / أغسطس 2020 11:54

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أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الاثنين، عن صرف رواتب الموظفين في القطاع العام عن شهر أغسطس ابتداءً من الغد الثلاثاء بنسبة 50% وحد أدنى 1400 شيقل.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الصرف سيكون حسب نظام الفئات، لمدة 3 أيام، عبر بنكي الوطني الإسلامي والإنتاج الفلسطيني وجميع فروع بنك البريد.

وأكدت أن عملية الصرف ستكون وفق معايير السلامة والوقاية وإجراءات التباعد الشخصي التي تحددها وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأكدت أنه سيتم إبلاغ كل موظف بموعد الصرف الخاص به برسالة نصية تصله على جواله من خلال البنك الذي يتقاضى منه راتبه.

وقالت "على الرغم من قلة الموارد المالية وانخفاض الإيرادات، وتخفيفاً عن كاهل الموظفين، تم الاستدانة من البنوك لصرف الراتب وزيادة نسبة الصرف والحد الأدنى للراتب".

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