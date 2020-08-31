رابط فحص.. إعلان نتائج الدورة الثانية لامتحانات "التوجيهي"

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بشكل مشترك بين قطاع غزة والضفة الغربية اليوم الاثنين، نتائج الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2020.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه 16649 طالب تقدموا لهذه الدورة التي تعقد بغرض التحسين أو الاستكمال، في مختلف الفروع من كافة محافظات الوطن.

وذكرت أن (11414) متقدماً استطاع النجاح، حيث بلغت نسبة النجاح العامة في هذه الدورة (65.68%)، وبلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي (66.73%)، وفي الفرع العلمي (76.46%)، وفي فرع الريادة والأعمال (59.22%).

وقالت إنه تقدم لهذه الدورة بغرض تحسين المعدل (2250) من الطلبة الذين نجحوا في الدورة الأولى، وقد استطاع (1767) منهم تحسين معدلاتهم، مشيرةً إلى أنها ستعقد الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة في موعدها في شهر 12.

وقدّمت الوزارة شكرها للمؤسسات والهيئات والوزارات ومؤسسات مجتمع المدني والخاصة والشركات والمتطوعين الذين كان لهم دور رائد وكبير لإنجاح هذه الدورة أسوة بالدورة السابقة؛ خاصةً في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا.

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