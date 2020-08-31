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بالصور| "القدرة" يتفقد مراكز توزيغ ونقاط بيع المنتجات الزراعية شمال القطاع

31 آب / أغسطس 2020 06:59

"القدرة" يتفقد مراكز توزيغ ونقاط بيع المنتجات الزراعية شمال القطاع

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الزراعة ابراهيم القدرة، عدداً من مراكز تجميع وتوزيع المنتجات الزراعية بالجملة، وكذلك نقاط البيع بالتجزئة التي حددتها الوزارة مسبقا، وذلك برفقة عدد من المدراء والمختصين في شمال قطاع غزة.
واطلع القدرة، على سير وسلامة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل عمليات نقل وتوزيع المنتجات الزراعية بين المحافظات وداخلها.
واستمع القدرة، إلى أهم المشكلات التي يمكن أن تعيق عمل المزارعين والتجار في ظل الازمة الراهنة، واعدا بالعمل على حلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك شريطة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال نقل البضائع وتوزيعها.
ونوه  القدرة إلى أهمية اتباع اجراءات السلامة والوقاية على المستوى الفردي وفي طريقة تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية، محذرا مم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع، علما أن ذلك يضع المخالفين تحت طائلة المساءلة والقانون.
 

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