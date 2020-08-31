كورونا بغزة .. إجراءات حكومية مشددة لضبط الأسعار والتجار (تقرير)

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

منذ الأسبوع الماضى، تفرض وزارة الداخلية بغزة حظر التجوال مع إجراءات مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف حالات من داخل المجتمع.

الحديث عن حظر التجوال دفع بالعديد من المواطنين الى شراء مستلزماتهم الضرورية من خضراوات وفواكه وسلع عديدة، إلا أن المفاجأة كانت بارتفاع الأسعار من قبل التجار، وهو ما اضطر معها البعض الى الشراء، فلا خيار أمام المواطن سوى ذلك.

المواطنة الثلاثينية دعاء أبو حطب من مدينة غزة، عاشت ساعات طويلة من الصدمة والذهول عقب شرائها أصنافاً عديدة من الخضراوات والفواكه بسعر مرتفع عن المعهود، عبر إيصالها للمنزل من خلال بائع الديلفري، إلا أن ما أثار حفيظتها وجود العفن والتلف ظاهرا على ما طلبته، والحالة التي وصل اليها البائعين والتجار في سبيل بيع بضاعتهم بأسلوب الغش.

غش وارتفاع أسعار

تقول أبو حطب في حديث لـ"الرأي":" طلبت عدة أصناف من الخضار والفواكه كالمانجا والخيار والكوسا والباذنجان، وبعض الاحتياجات الأساسية لمنزلي من خلال الديلفري، وقمت باستلامها إلا أنني فوجئت بأن جميع محتويات الأكياس من خضراوات وفواكه قد نالها العفن".

تسمرت أبو حطب في مكانها عقب رؤيتها لما طلبته، وحدَثت بائع الديلفري بذلك، فطلب منها استبداله، إلا أن دخول حظر التجوال حيز التنفيذ قد حال دون ذلك.

وتضيف:" شعرت بالضيق حيال استغلال البائعين لحاجات المواطن الأساسية، خاصة أننا نعيش في ظروف صعبة زادها وباء كورونا بؤساً".

اثنتان من حبات المانجو اشترتهما أبو حطب بثمانية شواكل، وبالرغم من ارتفاع ثمنهما إلا أن البائع قام بإرسالهما وكان الماء المتواجد داخل الحبات يتقطر منهما، معربة عن أسفها لعدم وجود ضمير عند البعض من البائعين.

وقبل اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا داخل المجتمع بغزة، انخفضت أسعار السلع والخضراوات بشكل حاد، إلا أنه وبعد الإعلان عن وجود إصابات أكيدة، رفع التجار والبائعين من أسعار بضائعهم وسلعهم الاستهلاكية.

استغلال حاجات المواطن

المواطن أبو محمد حسين، اشتكى هو الآخر من ارتفاع أسعار بعض الخضراوات من قبل البائعين باعتبارها مكونات رئيسية في كل بيت، مثل البندورة والبطاطا والبصل والليمون.

يقول أبو محمد بلكنة حزينة:" أستغرب إلى أين وصلنا، وكيف يتم استغلال حاجات المواطن الهامة من قبل تجار وبائعين لا يملكون ذمة ولا ضمير، خاصة اننا في وقت حرج، ونحتاج إلى أن نقف مع بضنا البعض".

وكغيره من المواطنين، اضطر أبو محمد الى شراء احتياجات أسرته الضرورية التي تكفيهم خلال أيام الحجر المنزلي، لكنه آثر الشراء من بائع يبيع الخضار بسعر أقل، فأطفاله بحاجة الى كل قرش يصرفه خاصة في ظل أزمة كورونا، وذلك على حد تعبيره.

التاجر أبو صالح الجمل والذي يملك محلا صغيرا لبيع الخضراوات والفواكه في معسكر الشاطئ بغزة، يبين أنه يبيع زبائنه ورواد محله بالأسعار القديمة قبل الحديث عن وجود حالات مصابة بفيروس كورونا بغزة.

ويؤكد الرجل الستيني في حديث لـ"الرأي"، أنه سيظل ملتزما بتلك الأسعار رغم الأزمة الحالية، موضحا أن الكثير من التجار استغلوا حاجة المواطن بعد الإعلان عن حظر التجوال وضرورة الحجر المنزلي.

جولات تفتيشية

بدورها؛أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة اليوم الاثنين، أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار على صعيد أسعاد المواد التموينية والأساسية.

وبينت الوزارة في بيان تلقته وكالة الرأي، أن ذلك الاستقرار جاء بفعل جهود طواقها التي تُبذل على مدار الساعة في التفتيش والرقابة على المحلات والأسواق

ولفتت إلى أن طواقم حماية المستهلك فيها، نظمت 147 جولة رقابية بمحافظات القطاع، جرى خلالها تحرير 45 محضر ضبط لتجار مخالفين رفعوا الأسعار.

وذكرت أنه تم تحرير محضر ضبط بحق أحد أصحاب محلات الصرافة بسبب استغلال المواطنين في عملية صرف الدولار، فيما تم استقبال 890 بلاغاً واستفساراً عبر الخط المجاني وهواتف المكاتب الفرعية، وتم التعامل مع جميعها.

وقالت الوزارة إنها نسقت مع شرطة البلديات لمنح موزعي البضائع الأساسية أذونات التجول في ظل الحظر، لتوزيع تلك المواد على أماكن البيع لتمكين الأهالي من الشراء وفق ضوابط السلامة.

مخالفات للمتلاعبين

دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بالشرطة، حررت أيضا 160 محضر ضبط لتُجار مخالفين تلاعبوا بأسعار السلع والمواد الأساسية، وذلك أثناء عملها في متابعة التجار ونقاط البيع في ظل حالة حظر التجوال، خلال الـ 96 ساعة الماضية.

ويقول المقدم أحمد قنيطة مدير دائرة مباحث التموين ": إن دائرته تواصل جهودها المكثفة وجولاتها التفتيشية؛ لمراقبة الأسعار لدى التجار ونقاط بيع المواد الأساسية والتموينية، خلال تطبيق قرار حظر التجول والإجراءات المفروضة لمواجهة جائحة كورونا".

ويؤكد "قنيطة" أنه تم تحرير 160 محضر ضبط وتعهد في جميع محافظات القطاع، لتُجار خالفوا التسعيرة المُقرّة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، وتلاعبوا بأسعار المواد الأساسية.

وتجري مباحث التموين برفقة أطقم وزارة الاقتصاد، جولات تفتيشية يومياً على التجار ونقاط بيع المواد الغذائية والخضروات والمخابز المُصرّح بعملها؛ للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية.

جدير بالذكر أن قرار حظر التجول في قطاع غزة مستمر لليوم السابع على التوالي، ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، عقب اكتشاف إصابات من خارج مراكز الحجر الصحي.