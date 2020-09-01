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بيكهام يسجل من منتصف الملعب بقميص مانشستر يونايتد

01 أيلول / سبتمبر 2020 08:01

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

فى الوقت الذى كان من النادر فيه أن يسجل لاعب هدفاً من منتصف الملعب، فعلها النجم الإنجليزى السابق ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد، وسجل واحداً من أجمل الأهداف فى تاريخ الدوري الإنجليزى.

المباراة كانت بين مانشستر يونايتد وفريق ويمبلدون، فى الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي موسم 1996 – 1997، وتحديداً فى 17 أغسطس 96، وبعد أن ظل يونايتد متقدمًا 2 / 0 حتى الدقيقة 90.

وسجل بيكهام هدفه التاريخى، بتسديدة بعيدة المدى، من على حدود خط وسط الملعب، ليكون واحدًا من أجمل أهدافه، ومن أجمل أهداف البريميرليج.

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