وكالة الرأي الفلسطينية الاستخدام المكثف لمعقم اليدين قد يُكُوّن نوعا من البكتيريا المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية علامات تدل على إصابتك بفيروس كورونا “من دون أن تدري” وكالة الرأي الفلسطينية علامات الافراط فى تناول مكملات فيتامين د ومخاطره وكالة الرأي الفلسطينية أبل تستعد لإطلاق جهاز Macbook بقياس 12 بوصة قريبًا وكالة الرأي الفلسطينية لمنع الآخرين من تتبع موقعك الجغرافى فى خطوات؟ وكالة الرأي الفلسطينية كيف تستخدم الصور دون المساس بحقوق الملكية وكالة الرأي الفلسطينية أرسنال يخاطب ريال مدريد لضم سيبايوس وكالة الرأي الفلسطينية مهاجم برشلونة الواعد: فخور بتمثيل منتخب إسبانيا وكالة الرأي الفلسطينية بيكهام يسجل من منتصف الملعب بقميص مانشستر يونايتد وكالة الرأي الفلسطينية معروف: الطواقم الحكومية بذلت جهودا استثنائية لمواجهة "كورونا"
أخبار » الرياضة و الملاعب

مهاجم برشلونة الواعد: فخور بتمثيل منتخب إسبانيا

01 أيلول / سبتمبر 2020 08:05

1
1

أبدى مهاجم برشلونة الواعد أنسو فاتي، سعادته الكبيرة بعد انضمامه لأول مرة لمعسكر منتخب إسبانيا الأول، بعد أن قرر مدرب منتخب الماتادور لويس إنريكي استدعاءه، للدخول في معسكر أمس الاثنين قبل مباريات دوري الأمم الأوروبية ضد كلا من ألمانيا وأوكرانيا.

وتحدث اللاعب الشاب المولود غينيا بيساو والبالغ من العمر 17 عامًا عن وجوده هناك لأول مرة، حيث قال إنه فخور وسعيد أن يكون مع المنتخب الإسباني، وأنه "كان إحساسًا لا يصدق" عندما سمع أنه قد تم استدعاؤه ، وسيحاول "الاستمتاع به بقدر ما يستطيع" .

واختار اللاعب الشاب تمثيل منتخب الماتادور، ليصبح ثاني أصغر لاعب يظهر مع منتخب اسبنانيا بعد مهاجم برشلونة السابق بويان كركيتش.

وقال فاتي في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الاسبانية: "إنه لمن دواعي الفخر والسرور أن أكون هنا ومحاولة التعلم من الأفضل، سأحاول الاستمتاع بها إلى أقصى حد ممكن وبعمل جاد يمكنني المجيء إلى هنا مرة أخرى".

أضاف: "لقد تحدثت طوال هذا الأسبوع مع بوسكيتس، أخبرني أن أحاول الاستمتاع بالتواجد هنا وأن أكون على طبيعتي، لقد تحدثت أيضًا إلى جوردي ألبا وقال نفس الشيء، استمتع به، وكن على طبيعتك وأنها تجربة جميلة جدا".

وأشار اللاعب إلى إنه كان مسافرا وتلقى اتصالا من صديق ليخبره باستدعاءه، حيث قال: "هاتفني صديقي وقال: أنسو أنت في المنتخب الوطني، وقلتله ما الذي تتحدث عنه؟.. لم أصدق ذلك، ولكن عندما نظرت إلى هاتفي كان إحساسًا لا يصدق".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟