أرسنال يخاطب ريال مدريد لضم سيبايوس

خاطب نادي أرسنال الإنجليزي نظيره ريال مدريد الاسباني، من أجل استعارة لاعب وسط الفريق داني سيبايوس لموسم ثاني إضافي، ويعمل الناديان حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لإنضمام اللاعب قبل موسم 2020/21 ، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" أنه من غير المتوقع أن تتضمن الصفقة مرة أخرى خيارًا لأرسنال لشراء اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بشكل دائم.

وافق لاعب الوسط سيبايوس بالفعل على العودة إلى ملعب "الإمارات" بعد محادثات مع المدير الفني للفريق ميكيل أرتيتا.

قضى سيبايوس الموسم الماضي في الإمارات، حيث شارك في 37 مباراة في جميع المسابقات، وسجل هدفين وأنهى الموسم بقوة منن خلال الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

قدوم سيبايوس مرة أخرى من شأنه أن يؤثر على مستقبل النجم المصري محمد النني الذي قد يرحل معارًا هذا الصيف بسبب اعتماد أرتيتا على الثنائي سيبايوس وتشاكا، وحتى إن بقى النني مع المدفعجية من المتوقع أن يكون بديلًا.

وشارك محمد النني في مباراة ودية لأرسنال تحت قيادة أرتيتا كلاعب أساسي، قبل أن يشارك أساسيًا أمام ليفربول أمس الأول في كأس الدرع الخيرية وقد قدم أداءا جيدا في كلا المباراتين.

وانضم محمد النني إلى أرسنال عام 2016 بعدما تعاقد معه المدرب المخضرم آرسين فينجر، قبل أن يجد نفسه خارج ملعب "الإمارات" بعد رحيل الفرنسي.