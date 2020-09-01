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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيف تستخدم الصور دون المساس بحقوق الملكية

01 أيلول / سبتمبر 2020 08:08

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تعمل جوجل على تسهيل العثور على الصور التى يمكنك استخدامها قانونيًا لمشاريعك، إذ ستقوم الشركة التقنية العملاقة الآن بتمييز نتائج الصور  بـ"شارة" تقول "مرخصة" إذا قدم ناشروها أو منشئوها معلومات الترخيص الخاصة بهم، إذ ستحصل على رابط عن تفاصيل الترخيص هذه - على سبيل المثال، ما إذا يمكن استخدامها مجانًا مع الإسناد أو إذا كان لديهم ترخيص تجارى، عند تحديد صورة لعرضها.

وسيُظهر لك عرض نتيجة الصور عن قرب أيضًا حقوق النشر الخاصة بها ومنشئها، وإذا قدم أحد الناشرين إلى جوجل معلومات حول كيفية شراء صورة لاستخدامها، فستحصل على رابط إلى موقع الصور أو أى مصدر آخر حيث يمكنك دفع ثمنها أيضًا.

نظرًا لأن فلترة عدد كبير من الصور قد يكون أمرًا شاقًا بعض الشيء، فقد أطلقت Google أيضًا القدرة على تصفية النتائج بناءً على معلومات الترخيص، وإذا كنت تريد فقط استخدام الصور ضمن المشاع الإبداعى، فما عليك سوى تحديد خيار CC ضمن حقوق الاستخدام فى القائمة المنسدلة فى صور Google، ويمكنك أيضًا استخدام فلتر "التراخيص التجارية والتراخيص الأخرى" إذا كنت ترغب فى شراء صورة.

تعاونت Google مع منشئى الصور وموفرى الصور لتصميم ميزات الترخيص الجديدة هذه وطرحها، قال كين مينارديس، نائب الرئيس الأول لشركة Getty Images و iStock by Getty Images فى بيان: "نحن نعيش فى مشهد إعلامى ديناميكى ومتغير حيث تعد الصور جزءًا لا يتجزأ من رواية القصص عبر الإنترنت والتواصل لعدد متزايد من الأشخاص، وهذا يعنى أنه من الأهمية بمكان أن يفهم الناس أهمية ترخيص صورهم من مصادر مناسبة لحمايتهم، ولضمان استمرار الاستثمار المطلوب لإنشاء هذه الصور، إذ نأمل أن يؤدى نهج Google إلى زيادة الوضوح فى القيمة الجوهرية للصور المرخصة والحقوق المطلوبة لاستخدامها ".

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