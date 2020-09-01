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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

لمنع الآخرين من تتبع موقعك الجغرافى فى خطوات؟

01 أيلول / سبتمبر 2020 08:09

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أصبح تتبع الموقع الجغرافى أمرًا شائعًا جدًا هذه الأيام، حيث تقوم جوجل بذلك، وفي الواقع، فإن معظم التطبيقات التي تعتمد وظائفها على الموقع الجغرافى تتبع موقع المستخدمين أيضًا، ويعتقد معظم الناس أن إيقاف تشغيل خدمات الموقع الجغرافى على هواتفهم الذكية أو الأجهزة الأخرى يحل المشكلة، ومع ذلك لا تزال معلومات الموقع تعمل فى الخلفية تتم مشاركتها مع جوجل.
 
وعادةً ما يتتبع جوجل موقع المستخدمين الجغرافي بناءً على الخدمات والتطبيقات التي يستخدمها الأشخاص، حتى أنه يتتبع استخدام عناوين IP، ولا يكفي إيقاف تشغيل خدمة الموقع الجغرافى من الهاتف الذكي، ولمنع جوجل تمامًا من تتبع موقعك، من المفترض أن يقوم المستخدمون بإيقاف تشغيل نشاط الويب والتطبيقات من حساب جوجل الخاص بهم. 
 

وإليك كيفية القيام بذلك:

1. توجه إلى https://myactivity.google.com/ وقم بتسجيل الدخول .

2. اختر خيار عناصر التحكم في النشاط من لوحة التنقل اليسرى.
 
3. قم بالتمرير خلال جميع الأنشطة وقم بإيقاف تشغيل النشاط الذي لا تريد استخدامه.
 
فقط تأكد من إيقاف تشغيل نشاط الويب والتطبيقات وسجل المواقع حيث يمكن للمستخدمين أيضًا إدارة مواقعهم وتفاصيل السجل الأخرى المخزنة في جوجل.
 
وللقيام بذلك، ارجع إلى صفحة Myactivity الرئيسية واختر الخيار "حذف النشاط بواسطة". 
ستظهر نافذة منبثقة جديدة تقول حذف النشاط حسب الفترة الزمنية وستطلب من المستخدمين الاختيار من بين الخيارات - آخر ساعة ويوم وكل الوقت ونطاق مخصص. 
حدد خيارًا واحدًا وانقر على زر التالي، هنا يمكن للمستخدمين تصفية التفاصيل بناءً على الخدمة وحذفها.
 يمكن للمستخدمين أيضًا اتباع نفس الإعدادات على هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام أندرودي، كل ما يحتاجون إليه هو التوجه إلى الإعدادات -> Google -> إدارة بياناتك وتخصيصك والبحث عن خيار عناصر التحكم في النشاط.

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