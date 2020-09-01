الإعلام: 26 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الحريات الإعلامية خلال اغسطس المنصرم

غزة- الرأي

سجلت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي، سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية، في محاولة لكتم أي صوت ينقل حقيقة معاناة الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال وسياسته العنجهية.

ورصدت -وحدة الرصد والمتابعة- في المكتب الإعلامي الحكومي-غزة، خلال تقريرها لشهر آب/ أغسطس 2020 المنصرم، أكثر من( 26) انتهاكاً إسرائيلياً، تمثل في الاعتداءات، والاعتقالات وتمديد الاعتقال، والاهانات والتهديد تحت السلاح، ومنع تغطية ومضايقات داخل سجون الاحتلال، من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية، يقابله ( 9 ) من الانتهاكات الداخلية الفلسطينية.

*انتهاكات اسرائيلية:-

وبين التقرير الشهري أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ومددت اعتقال وأصدرت قرار إبعاد في شهر آب/ اغسطس المنصرم لأكثر من ( 6 ) من الصحفيين.

وفي جانب الاعتداءات والاصابات سجل التقرير إصابة أكثر من ( 3) صحفيين في الضفة المحتلة، خلال تغطيتهم عمليات الاحتلال الاجرامية، واعتداء الاحتلال عليهم بالركل والضرب واطلاق قنابل الصوت والغاز السامة أثناء تغطيتهم الفعاليات والمسيرات السلمية وأداء عملهم المهني.

كما رصد التقرير (1 ) حالة اقتحام ومداهمة لمنازل صحفياً قبل عملية اعتقاله واقتياده لجة مجهولة.

أما عن حالات منع من التغطية الصحفية لجرائم الاحتلال التي يرتكبها في الأراضي الفلسطينية سجل التقرير (5 ) حالات منع تغطية جرائم الاحتلال.

كما تم تسجيل( 1) حالة تهديد بالسلاح وتحريض بحق جموع من الصحفيين خلال تغطيتهم احدى الفعاليات.

وبشأن مضايقات الاحتلال للأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال تم رصد (1)، بحق الصحفي الأسير نضال أبو عكر ومنع زوجته من لقائه.

وفي جانب محاربة المحتوى الفلسطيني من قبل إدارات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي حذفت واغلقت وحظرت إدارات مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصفحات والمواقع التابعة للإعلاميين والصحفيين خلال شهر أغسطس/آب عرف منهم(9) حالات.

*انتهاكات داخلية فلسطينية:-

كذلك سجلت وحدة الرصد والمتابعة في المكتب الإعلامي الحكومي وزارة الاعلام خلال شهر أغسطس/ آب 2020 انتهاكات داخلية فلسطينية من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة المحتلة والتي بلغ عددها (9) حالات، تم خلالها اعتقال عدد(1) وهو المخرج الصحفي عبد الرحمن ظاهر، وتمديد اعتقاله(3) مرات من قبل محكمة صلح نابلس، عدا عن تسجيل (3) مضايقات بحق المخرج ظاهر ومنع لقاء زوجته ومحاميه وعدد من الصحفيين له، وفي قطاع غزة تم تسجيل (2) حالة منع من التغطية بحق صحفيين اثنين لفعالية تديرها دائرة اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

تفاصيل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية التي رصدتها وحدة الرصد والمتابعة عن شهر أغسطس آب 2020

7-8-2020: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي معتصم سقف الحيط بقنابل الغاز، مما أدى الى اصابته بالاختناق، وذلك بهدف منعه عن تغطيته حراكاً شعبياً على مدخل قرية ترمسعيا دفاعاً عن أراضٍ مهدّدة بالمصادرة.

9-8-2020: إدارة الفيس بوك تحذف صفحة نابلس الاخبار العاجلة دون سابق انذار

10-8-2020: إدارة تويتر تحذف حساب Palestine Defense Forces .

12-8-2020: منعت سلطات الاحتلال زوجة الأسـير الصحفي "نضال نعيم أبو عكر" (52 عاماً)، من مخيم الدهيشة ببيت لحم من زيارته وارجعتها عن حاجز ترقوميا دون أسباب واضحة، وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير الصحفي "أبوعكر" بتاريخ 2 يوليو 2020، وبعد 10 أيام أصدرت بحقه محكمة الاحتلال في عوفر قرار اعتقال ادارى لمدة 6 شهور.

14-8-2020: قوات الاحتلال تعتقل الصحفي مصطفى أبو رموز 43 عاما، وتمنعه عن تأديته عمله الصحفي في المسجد الأقصى، واقتادوه معهم.

15-8-2020: للمرة السابعة إدارة الفيس بوك تحذف حساب الصحافية اسراء العرعير وتم تعطيل حسابها الجديد مرتين بعد ساعات من استخدامه.

15-8-2020: إدارة تويتر تغلق حساب الإعلامي إياد القرا والذي تتعمد إدارة توتير وفيس بوك على حذف صفحته عدة مرات بهدف محاربة المحتوى الفلسطيني .

15-8-2020: وفي اطار محاربة المحتوى الفلسطيني إدارة موقع"فيسبوك" تحذف صفحة pal+ الإخبارية .

17-8-2020: حذفت إدارة موقع "فيسبوك" صفحة وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام للمرة الحادية عشرة على التوالي بدون إبداء أية أسباب تذكر.

17-8-2020: إدارة الفيس بك تحذف حساب الصحفي حسن النجار بدون سابق انذار مرتين متتاليتين.

19-8-2020: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار تجاه الصحفيين والمصورين ومنعتهم عن التصوير في منطقة البريج شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

19-8-2020: قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الصحفيين والمصورين وتجبرهم لمغادرة المكان ، تحت تهديد السلاح خلال تغطيتهم قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية ضد تجريف أراضيهم بالجبل "الوسطاني" جنوب شرق طولكرم ، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة.

21-8-2020: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، الصحفي مصطفى أبو رموز، قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى، لمدة 6 شهور.

21-8-2020: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالضرب والركل والتهديد على الصحفيين بهدف منعهم عن تغطية فعالية ضد الاستيطان في مسافر يطا جنوب الخليل.

26-8-2020: قوات الاحتلال تعتقل الصحفي مصعب سعيد (29) عامًا بعد اقتحام منزله في بيرزيت شمال رام الله فجرا.

27-8-2020: محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسير الصحفي مصعب سعيد من رام الله لمدة ستة أيام.

تفاصيل انتهاكات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة المحتلة لشهر أغسطس/ آب 2020

17-8-2020: اعتقلت عناصر من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في مدينة نابلس، المخرج عبد الرحمن الظاهر، بتهمة "الذم بالسلطة" بحسب قانون الجرائم الإلكترونية، على خلفية منشور له على "فايسبوك" (Facebook). ومددت اعتقاله على ذمه التحقيق مدة 15 يوماً.

23-8-2020: منعت دائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الصحفي الفلسطيني زياد عوض والمصور محمد أبو اسد من تغطية احتفال لتكريم المتفوقين في مركز رشاد الشوا بغزة تحت حجج واهية وان التصوير يقتصر على تلفزيون فلسطين.

25-8-2020: مدَدت محكمة صلح نابلس، اعتقال المخرج عبد الرحمن ظاهر مدة أسبوع، بحجة استكمال التحقيق، وذلك بتهمة "الذم بالسلطة" بحسب قانون الجرائم الإلكترونية، على خلفية منشور له على "فايسبوك" (Facebook).

31-8-2020: محكمة الصلح في نابلس تمدد للمرة الثالثة اعتقال المخرج والفنان الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر لأربعة أيام، بعد اعتقاله يوم 17 آب الجاري من قبل جهاز الأمن الوقائي بتهمة "ذم السلطة"، كما منعت المحكمة المخرج ظاهر من لقاء زوجته ومحاميه وعدد من الصحفيين خلال عقد جلسته>