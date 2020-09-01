"صانعوا الجمال".. جنودٌ مجهولون في مواجهة كورنا

غزة- الرأي

لا تكاد تتوقف الدعوات والإرشادات الصحية عن التأكيد على ضرورة غسل اليدين باستمرار، وإتباع الإجراءات الوقائية عند الدخول أو الخروج من المنزل والجلوس في الشارع والابتعاد عن أماكن الحجر لمنع تفشى فايروس كورونا لكن هناك فئة من الناس مهمتها التواجد في هذه الأماكن ومواجهة الأخطار وهؤلاء دائما جنود مجهولون يعملون بصمت في كل الأوقات.

كما أن هناك فريق آخر يعمل ساعات متواصلة في المستشفيات غائب تماماً عن اهتمام الناس رغم أنه يواجه مخاطر مماثلة على صحته كما الأطباء والممرضين.

هؤلاء هم عمال النظافة الذين يواصلون العمل ليل نهار لتلبية الحاجة المتزايدة للأغطية والملابس النظيفة والخدمات الأخرى للمرضى وللطاقم الطبي.

ويواجه عمال النظافة في بلديات القطاع وفي الشركات الخاصة في ظل الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس "كورونا" معاناة مزدوجة جراء ما يتعرض له هؤلاء من مخاطر محدقة أثناء قيامهم بعملهم.

وتتنوع مهام هؤلاء العمال يومياً بين ترحيل النفايات من أمام المنازل وحملها إلى آليات النفايات، أو نقلها إلى محطات الترحيل والمكبات، وفي جميعها يواجهون خطر الإصابة بأمراض متعددة وليس فقط "كورونا".

ترتيبات خاصة

وعلى الصعيد ذاته دفعت أزمة كورونا كافة بلديات غزة إلى اتخاذ ترتيبات خاصة، ووسائل حذرة عند التعامل مع النفايات بشكل عام، ونفايات مراكز الحجر الصحي بشكل خاص.

وتتم إجراءات التعامل مع النفايات الطبية الناتجة عن تقديم الرعاية الطبية للمرضى والنزلاء في مراكز الحجر الصحي بطريقة مدروسة ومتوافقة مع البروتوكولات الطبية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، بحسب المسؤول في وزارة الصحة بغزة مجدي ظهير.

وخصصت بلديات القطاع عدداً من العمال الذين زودتهم بكل وسائل الوقاية للعمل في مجال نقل وترحيل نفايات مراكز الحجر الصحي.

بلدية غزة قالت إنها انتهت من جمع وترحيل 551 طن من النفايات الصلبة بعد جمعها من الأحياء والمناطق المختلفة، حفاظاً على نظافة المدينة والصحة العامة.

وأكدت أن صناع الجمال في البلدية يواصلون عملهم لليوم الثامن على التوالي، منذ إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال وتقييد الحركة بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأعلنت لجنة الطوارئ في البلدية حالة الاستنفار في صفوف طواقمها الميدانية، فور اكتشاف الحالات المصابة، وعاهدت المواطنين بأنها لن تدخر جهدًا لتوفير الخدمات الأساسية لسكان المدينة والحفاظ على الصحة العامة في ظل جائحة كورونا.