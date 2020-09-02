وكالة الرأي الفلسطينية 8 طرق لتشجيع الطلاب على التعلم الإلكتروني – انفوجرافيك – وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أفضل 6 أطعمة لدعم صحة الكبد وكالة الرأي الفلسطينية كيف يمكن للمواد الكيميائية أن تزيد من خطر إصابتك بـ COVID-19 الشديد؟ وكالة الرأي الفلسطينية دراسة..الربو قد لا يكون عامل خطر كبيرا لـ COVID-19 الشديد وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب واعتقال آخر في بيت لحم المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية 3 طرق لحذف الملفات والمجلدات المحمية بكلمة سر على ويندوز 10 وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء جافة وشديدة الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية زيادة أرباح Zoom أكثر من الضعف وارتفاع إيراداته 355% بسبب كورونا وكالة الرأي الفلسطينية باحثون يطورون جلداً إلكترونياً يستجيب للألم مثل الطبيعى وكالة الرأي الفلسطينية وقفة في بروكسل للمطالبة بكسر حصار غزة في ظل "كورونا"
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

زيادة أرباح Zoom أكثر من الضعف وارتفاع إيراداته 355% بسبب كورونا

02 أيلول / سبتمبر 2020 08:38

زيادة أرباح Zoom أكثر من الضعف وارتفاع إيراداته 355% بسبب كورونا
زيادة أرباح Zoom أكثر من الضعف وارتفاع إيراداته 355% بسبب كورونا

شهد تطبيق مؤتمرات الفيديو الشهير Zoom ارتفاعًا كبيرًا فى إيراداته، حيث زادت أرباح الربع الثانى بأكثر من الضعف بسبب أزمة فيروس كورونا، إذ قفزت الإيرادات بنسبة 355٪ إلى 663.5 مليون دولار (496.3 مليون جنيه إسترليني) للأشهر الثلاثة المنتهية فى 31 يوليو، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 500.5 مليون دولار، وقفزت الأرباح إلى 186 مليون دولار، بينما ارتفع نمو العملاء بنسبة 458٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

سجلت أسهم Zoom أعلى مستوى قياسى لها يوم الاثنين، حيث أغلقت عند 325.10 دولار، حيث رفعت الشركة توقعات إيراداتها السنوية بأكثر من 30٪ إلى نطاق يتراوح بين 2.37 مليار دولار و 2.39 مليار دولار، من توقعها السابق البالغ 1.78 مليار دولار - 1.80 مليار دولار.

كان مفتاح نجاح Zoom هو قدرته على إضافة عملاء مدفوعين - عملاء الشركات ذوى الميزانية المرتفعة - بدلاً من أولئك الذين يستخدمون خدماتها مجانًا، وقالت الشركة إن عملاءها الكبار - الشركات التى حققت أكثر من 100000 دولار من العائدات فى العام الماضى - تضاعفوا إلى 988 خلال الربع.

شهدت Zoom  جنبًا إلى جنب مع المنافسين Cisco Webex و Microsoft Teams ، زيادة فى استخدام منصات مؤتمرات الفيديو الخاصة بهم منذ أن فرضت عدة دول إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا فى مارس.

لكن الشعبية المتزايدة لـ Zoom أدت أيضًا إلى إجهاد بنيتها التحتية، مع حدوث بعض الانقطاعات الأسبوع الماضى، حيث استأنفت المدارس فى أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة الدراسة تقريبًا.

تعرضت سمعتها أيضًا لضربة قوية، حيث دفع الاهتمام المتزايد بها الهاكرز إلى اختراق الاجتماعات وكشف مجموعة من العيوب الأمنية، وأظهر أيضا أن الشركة أرسلت بيانات المستخدم إلى Facebook، كما أدعت الشركة خطأً بأن التطبيق يحتوى على تشفير من طرف إلى طرف.

واجهت Zoom أيضًا تدقيقًا سياسيًا لعلاقاتها مع الصين - حيث يعمل لديها أكثر من 700 موظف، بما فى ذلك معظم فريق تطوير المنتجات - مما أدى إلى تحذيرات من أنها غير مناسبة للاستخدام الحكومي

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟