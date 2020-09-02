زيادة أرباح Zoom أكثر من الضعف وارتفاع إيراداته 355% بسبب كورونا

شهد تطبيق مؤتمرات الفيديو الشهير Zoom ارتفاعًا كبيرًا فى إيراداته، حيث زادت أرباح الربع الثانى بأكثر من الضعف بسبب أزمة فيروس كورونا، إذ قفزت الإيرادات بنسبة 355٪ إلى 663.5 مليون دولار (496.3 مليون جنيه إسترليني) للأشهر الثلاثة المنتهية فى 31 يوليو، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 500.5 مليون دولار، وقفزت الأرباح إلى 186 مليون دولار، بينما ارتفع نمو العملاء بنسبة 458٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

سجلت أسهم Zoom أعلى مستوى قياسى لها يوم الاثنين، حيث أغلقت عند 325.10 دولار، حيث رفعت الشركة توقعات إيراداتها السنوية بأكثر من 30٪ إلى نطاق يتراوح بين 2.37 مليار دولار و 2.39 مليار دولار، من توقعها السابق البالغ 1.78 مليار دولار - 1.80 مليار دولار.

كان مفتاح نجاح Zoom هو قدرته على إضافة عملاء مدفوعين - عملاء الشركات ذوى الميزانية المرتفعة - بدلاً من أولئك الذين يستخدمون خدماتها مجانًا، وقالت الشركة إن عملاءها الكبار - الشركات التى حققت أكثر من 100000 دولار من العائدات فى العام الماضى - تضاعفوا إلى 988 خلال الربع.

شهدت Zoom جنبًا إلى جنب مع المنافسين Cisco Webex و Microsoft Teams ، زيادة فى استخدام منصات مؤتمرات الفيديو الخاصة بهم منذ أن فرضت عدة دول إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا فى مارس.

لكن الشعبية المتزايدة لـ Zoom أدت أيضًا إلى إجهاد بنيتها التحتية، مع حدوث بعض الانقطاعات الأسبوع الماضى، حيث استأنفت المدارس فى أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة الدراسة تقريبًا.

تعرضت سمعتها أيضًا لضربة قوية، حيث دفع الاهتمام المتزايد بها الهاكرز إلى اختراق الاجتماعات وكشف مجموعة من العيوب الأمنية، وأظهر أيضا أن الشركة أرسلت بيانات المستخدم إلى Facebook، كما أدعت الشركة خطأً بأن التطبيق يحتوى على تشفير من طرف إلى طرف.

واجهت Zoom أيضًا تدقيقًا سياسيًا لعلاقاتها مع الصين - حيث يعمل لديها أكثر من 700 موظف، بما فى ذلك معظم فريق تطوير المنتجات - مما أدى إلى تحذيرات من أنها غير مناسبة للاستخدام الحكومي