أوزيل قد يرحل عن أرسنال ويتجه للنصر السعودي

10:22النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2603) الاربعاء2/9/2020

10:15الزراعة تعلن خطة إعادة تشغيل قطاع الصيد في غزة

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