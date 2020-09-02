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بطولة ألمانيا: لايبزيغ يحصل على موافقة أولية للعب أمام 8500 متفرج

02 أيلول / سبتمبر 2020 09:28

بطولة ألمانيا: لايبزيغ يحصل على موافقة أولية للعب أمام 8500 متفرج
بطولة ألمانيا: لايبزيغ يحصل على موافقة أولية للعب أمام 8500 متفرج


حصل نادي لايبزيغ الثلاثاء على موافقة أولية من السلطات المحلية لاستضافة 8500 متفرج في مباراته الافتتاحية في الدوري الألماني لكرة القدم ضد مايتنس في 20 أيلول/سبتمبر.
وستكون المرة الأولى التي تشهد فيها الملاعب الالمانية عودة الجماهير في البطولة المحلية منذ اتخاذ الاجراءات الوقائية في البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لخبر صادر عن وكالة "سيد" الرياضية الألمانية التابعة لوكالة فرانس برس، فإن عودة الجماهير إلى الملاعب لا تزال معلقة جراء التطورات المستجدة في معدل تفشي الوباء محليا.
ويبلغ هذا المعدل حاليا 3,2 حالات جديدة في الأسبوع لكل 100 ألف نسمة. وفي حال بقائه دون العشرين سيتم السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب.
وسيتم توزيع المتفرجين البالغ عددهم 8500، بحسب البروتوكول الصحي الذي تفرضه رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، بطريقة مشجع في كل خمسة مقاعد، مع الزامية ارتداء الكمامات الطبية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الجماهير، وحظر بيع المشروبات الكحولية، وعلى أن يقتصر من يحق لهم الدخول إلى الملعب على جمهور الفريق المضيف.
وتقدمت العديد من أندية البوندسليغا بطلبات مماثلة للحصول على إذن من سلطاتها المحلية لعودة المتفرجين، حتى بأعداد صغيرة، بينها فريقا العاصمة هرتا وأونيون برلين واينتراخت فرانكفورت وفولفسبورغ.
وكان الاتحاد الألماني للعبة أعلن الاثنين انه سيسمح بحضور الجماهير بأعداد قليلة خلال الدور الأول من مسابقة الكأس اعتبارا من منتصف ايلول/سبتمبر الحالي، مشيرا في بيان له الى أنه في "دو
 

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