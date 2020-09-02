وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ بلدية الزهراء تبحث سبل الحد من انتشار فايروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2603) الاربعاء2/9/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تعلن خطة إعادة تشغيل قطاع الصيد في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشرع بتنفيذ خطة لإعادة تشغيل قطاع الصيد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم غرفة زراعية وبئر مياه في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية فصائل المقاومة: اجتماع الأمناء خطوة مهمة لترتيب البيت الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية مصير ميسي قد يتقرر اليوم بلقاء يجمع والده وادارة برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية بطولة ألمانيا: لايبزيغ يحصل على موافقة أولية للعب أمام 8500 متفرج وكالة الرأي الفلسطينية أوزيل قد يرحل عن أرسنال ويتجه للنصر السعودي وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف نوع غريب من سمك القرش بدون جلد
أخبار » الرياضة و الملاعب

مصير ميسي قد يتقرر اليوم بلقاء يجمع والده وادارة برشلونة

02 أيلول / سبتمبر 2020 09:30

مصير ميسي قد يتقرر اليوم بلقاء يجمع والده وادارة برشلونة
مصير ميسي قد يتقرر اليوم بلقاء يجمع والده وادارة برشلونة

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمس الثلاثاء عن تدريبات فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بعد أيام من إبداء رغبته في الرحيل عن الفريق.
وذكر النادي عبر موقعه على الإنترنت أن رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق قاد مران الفريق أمس بمشاركة نفس الــ19 لاعبا الذين شاركوا في المران الأول تحت قيادته ،الاثنين، استعدادا للموسم الجديد.
وكان ميسي قد تغيب عن فحوص فيروس كورونا المستجد التي أجريت لجميع عناصر الفريق قبل بدء التدريبات الاستعدادية للموسم.
وذكرت العديد من التقارير الإعلامية أن ميسي (33 عاما) بات معرضا لعقوبات من قبل ناديه، بعد أن تغيب للمرة الثالثة دون عذر وهو ما يشكل انتهاكا لبنود عقده.
وطبقا لقانون العمل في إسبانيا، قد يعاقب ميسي بخصم 25 % من راتبه الشهري.
وغاب عن مران برشلونة أيضا اللاعبون الدوليون الذين يتأهبون للمشاركة مع منتخبات بلادهم في المباريات الدولية المقررة خلال الأيام المقبلة.
وتحاول إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، إثناء ميسي عن قرار الرحيل وتجديد عقده.
ومن المقرر أن يعقد خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، جلسة مع إدارة برشلونة، اليوم الأربعاء، من أجل مناقشة مستقبل اللاعب.

توجه مقترحو سحب الثقة من رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو أول من أمس إلى النادي، بحثا عن الحصول على 16 ألفا و520 توقيعا، للاستفتاء على رحيل مجلس الإدارة الحالي.
ووافق النادي الكتالوني على مذكرة سحب الثقة، التي تقدم بها جوردي فاري، أحد الأسماء التي كانت تنوي الترشح لانتخابات رئاسة برشلونة في عام 2015، والذي سيخوض بالفعل انتخابات النادي المقبلة.
وسيكون أمام المطالبين برحيل مجلس الإدارة 14 يوما (بما فيها أيام السبت) بدأت أمس الثلاثاء، لجمع التوقيعات اللازمة.
وإذا تمكنت المعارضة من جمع توقيعات أكثر من 15% من الأعضاء، الذين يبلغ عددهم 110 آلاف و132، سيتم إجراء استفتاء حينها لإقالة بارتوميو ومجلس إدارته، إذا صوت 66.6% من الأعضاء على هذا الأمر.
وكان قد أعلن 3 مرشحين محتملين لانتخابات برشلونة، وهم فيكتور فونت وجوردي فاري ولويس فرنانديز، إضافة إلى 8 مجموعات من المحيطين بالنادي، اجتماعهم لتأييد مذكرة لسحب الثقة من الرئيس ومجلس إدارته بالكامل، التي تقدم بها فاري الأربعاء الماضي.
وترى جبهة المعارضة أن النادي يعيش أزمة اقتصادية ومؤسسية ورياضية، ألقت بظلالها على الفريق الأول للكرة، الذي ودع دوري الأبطال من الدور ربع النهائي، بعد هزيمة مذلة أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8).
وأدى تخبط الإدارة الحالية إلى طلب نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الرحيل هذا الصيف بعد نحو 20 عاما قضاها بالنادي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟