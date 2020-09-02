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وفق إجراءات السلامة

غدًا.. صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم

02 أيلول / سبتمبر 2020 06:52

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، عن البدء بصرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمقطوعة رواتبهم .. وذلك
غداً وفق الآلية التالية:
1- مخصصات الشهداء كما في الجدول التالي حسب ساعات الصرف:
الساعة الحروف
8-9 أ‌- ب- ت – ث – ج - ح
9-10 خ - د - ر - ز - س - ش - ص
10-11 ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ك - ل
11-12 م - ن- ه‍ - و - ي

2- مخصصات الجرحى من الساعة 12 حتى الساعة 14.
3- مخصصات أسرى داخل السجن من الساعة 14 حتى الساعة 15.
4- مخصصات أسرى محررين من الساعة 14 حتى الساعة 15 .

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى ضرورة التزام المستفيدين بالموعد المحدد أعلاه حسب ساعات الصرف، و الأخذ بإجراءات السلامة والوقاية التامة وارتداء الكمامة وإحضار قلم شخصي للتوقيع. والحفاظ على التباعد.
 

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