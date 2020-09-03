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سامسونغ تطرح "غلاكسي زد فولد 2" بالأسواق بعرض خاص

03 أيلول / سبتمبر 2020 09:05

سامسونغ تطرح "غلاكسي زد فولد 2" بالأسواق بعرض خاص
سامسونغ تطرح

بدأت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية رسميا في طرح الطلب المسبق لهاتف "غلاكسي زد فولد 2" الجديد في معظم الأسواق العالمية، تمهيدا لطرحه يوم 18 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأتاحت "سامسونغ" إمكانية تخفيض تكلفة هاتف "غلاكسي زد فولد 2" إلى النصف تقريبا، إذا قمت بترقية هاتفها "غلاكسي فولد".

ومن المتوقع أن يستغرق شحن الدفعات الأولى من هاتف "سامسونغ" من أسبوعين إلى 4 أسابيع.

ولم تعلن بعد سامسونغ سعر طرح "غلاكسي زد فولد 2" في الشرق الأوسط.

وجاءت قائمة أسعار هاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 2"، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، على النحو التالي:

- 2000 دولار أمريكي في السوق الأمريكية

- 2780 دولار كندي في كندا

- 1800 جنيه إسترليني (المملكة المتحدة)

- 1950 يورو (ألمانيا)

- 2050 يورو (إيطاليا)

- 2010 يورو (إسبانيا)

- 22700 كرونة سويدية (السويد)

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