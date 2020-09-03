والد ميسي يصل الى برشلونة لايجاد حل لرغبة نجله في الرحيل

:رأى خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ،الأربعاء، أنه سيكون من الصعب على ابنه البقاء في فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم.

ووصل ميسي "الوالد" إلى عاصمة اقليم كاتالونيا من أجل لقاء رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو حول نية المهاجم الرحيل عن البلاوغرانا.

وردا على سؤال للصحافيين حول إمكانية بقاء ابنه مع الفريق، قال خورخي "صعب". ثم سُئل كيف يرى مستقبل ابنه في برشلونة، فأجاب: "صعب، صعب".

وحول احتمال انضمامه إلى مانشستر سيتي الإنكليزي، قال "لا يوجد شيء حتى الآن". مؤكدا أنه لم يتحدث مع مدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا "لم أتحدث مع بيب. ولا أي أحد".

وأمل خورخي في ازالة كل العقبات بين برشلونة وابنه، لأن الذهاب إلى معركة قانونية سيكون مكلفا ومريرا إذا لم يتم التوصل إلى حل.

وقاطع المهاجم البالغ من العمر 33 عاما الاثنين أول حصة تدريبية لبرشلونة استعدادا لانطلاق الموسم، كما أنه تغييب عن الفحص الإلزامي للكشف عن فيروس "كوفيد-19" الذي كان مقررا الأحد.