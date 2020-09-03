وكالة الرأي الفلسطينية إصابة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية بايرن ميونيخ يؤكد عودة كوتينيو إلى برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية والد ميسي يصل الى برشلونة لايجاد حل لرغبة نجله في الرحيل وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ تطرح "غلاكسي زد فولد 2" بالأسواق بعرض خاص وكالة الرأي الفلسطينية بابجى تحظر أكثر من 2 مليون لاعب فى أسبوع بسبب الغش وكالة الرأي الفلسطينية "الجهاد": الجرائم بحق الأسرى تزيدنا قوة ونحمل الاحتلال مسؤوليتها وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطرح أداة يمكنها معرفة التلاعب بالفيديوهات وكالة الرأي الفلسطينية "جيش العاصفة" تنعى الأسير "الخطيب" وتعتبر استشهاده قتلاً مُتعمداً وكالة الرأي الفلسطينية صور: فيتنامي لم يغسل شعره أو يقصه منذ 80 عاماً والسبب غريب وكالة الرأي الفلسطينية أخطر شجرة في العالم: تفاحة الموت الصغيرة
أخبار » الرياضة و الملاعب

والد ميسي يصل الى برشلونة لايجاد حل لرغبة نجله في الرحيل

03 أيلول / سبتمبر 2020 09:09

والد ميسي يصل الى برشلونة لايجاد حل لرغبة نجله في الرحيل
والد ميسي يصل الى برشلونة لايجاد حل لرغبة نجله في الرحيل

:رأى خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ،الأربعاء، أنه سيكون من الصعب على ابنه البقاء في فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم.
ووصل ميسي "الوالد" إلى عاصمة اقليم كاتالونيا من أجل لقاء رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو حول نية المهاجم الرحيل عن البلاوغرانا.
وردا على سؤال للصحافيين حول إمكانية بقاء ابنه مع الفريق، قال خورخي "صعب". ثم سُئل كيف يرى مستقبل ابنه في برشلونة، فأجاب: "صعب، صعب".
وحول احتمال انضمامه إلى مانشستر سيتي الإنكليزي، قال "لا يوجد شيء حتى الآن". مؤكدا أنه لم يتحدث مع مدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا "لم أتحدث مع بيب. ولا أي أحد".
وأمل خورخي في ازالة كل العقبات بين برشلونة وابنه، لأن الذهاب إلى معركة قانونية سيكون مكلفا ومريرا إذا لم يتم التوصل إلى حل.
وقاطع المهاجم البالغ من العمر 33 عاما الاثنين أول حصة تدريبية لبرشلونة استعدادا لانطلاق الموسم، كما أنه تغييب عن الفحص الإلزامي للكشف عن فيروس "كوفيد-19" الذي كان مقررا الأحد. 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

التعليم الإلكتروني في غزة: الواقع وإمكانية التطبيق

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟